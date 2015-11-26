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Philip Anselmo

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PHILIP ANSELMO: «Я чист как стёклышко»



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Philip Anselmo заявил, что после операции на спине, которую он перенёс в январе 2018 года, чувствует себя лучше, чем два десятилетия назад. Это последняя из серии корректирующих процедур, направленных на то, чтобы помочь ему справиться с повреждением спины, шеи и коленей, которые у него появились за последние 30 лет из-за туров.

Во время интервью с подкастом "Fantasm", которое он дал прошлой осенью, Anselmo рассказал, что он полностью исцелён и здоров, что позволяет ему жить так, как ему не удавалось это делать долгое время.

«Это было — и я скажу это честно — примерно с 24-летнего возраста, и я думаю, этот год, 2018-й, был моим любимым годом в жизни, лучшим годом, который я прожил. У меня была вторая операция на спине. Я избавился от необходимости принимать медицинские препараты. Я чист, мать его, как стёклышко. Я не пил почти три года. Мне 50, и я чувствую себя лучше, чем в 30 и 40. Я могу 12 раундов колотить по чёртовой груше и ходить на каяке вверх и вниз по реке. О таком я никогда и мечтать не мог. Помимо груши и каякинга — я не мог раньше просто сидеть. У меня была эта дрянь под бинтами. Я чувствую себя прекрасно».

По словам Anselmo, его прежнее состояние определённо повлияло на звучание и лирические темы, затронутые в некоторых из последних релизов его различных проектов, включая второй альбом PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS "Choosing Mental Illness As A Virtue", и предстоящий диск EN MINOR, который, как говорят, был вдохновлён классическим готическим периодом 1980-х годов и такими артистами, как THE CURE и SISTERS OF MERCY.

«Я был в совершенно другом состоянии [когда сочинял "Choosing Mental Illness As A Virtue"], — сказал он. — Когда я слушаю [запись EN MINOR] и думаю о том состоянии, в котором я пребывал,могу сказать, что это приговор к 30 годам хронической боли, который сопровождает каждый тип зависимости в мире. Опиаты, ребята, создают иллюзии и ведут к несостоятельности... Это приводит к разрушению мотивации — к её отсутствию. Я имею в виду, что я потерпел крах. Ты в отчаянии, и это без какой-либо веской причины, чёрт подери. Есть альтернативы, которые офигенно работают, и срабатывают они лучше. Я советую всем обратить внимание на это».

В 2005 году в интервью журналу Revolver Anselmo рассказывал, что проблема со спиной мучила его с конца 1990-х годов, когда нижний поясничный диск в его спине был сломан:

«Он был раздроблен из-за того, что в 14 лет я прыгал со сцены, с барабанной установки [барабанщика PANTERA] Винни [Пола Эбботта], и это было сумасшествие».



PHILIP ANSELMO:




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Hellg


24 янв 2019, 15:02		Звучит двусмысленно, учитывая, что в 2018 году умер Винни Пол.
Ну а так, здоровья Филу и творческого долголетия.

jesus666


24 янв 2019, 16:55		лучший голос в тяжелой музыке!!!!! был....


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