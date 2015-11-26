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PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA



Видео с выступления проекта PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS, основанного бывшим вокалистом PANTERA и нынешним фронтменом DOWN/SUPERJOINT, которое состоялось 21 марта в Канберре, Австралия, доступно для просмотра ниже.



















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