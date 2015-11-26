сегодня



PHILIP ANSELMO об исполнении песен PANTERA



PHILIP ANSELMO в недавнем разговоре коснулся темы исполнения песен PANTERA со своей командой PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS.



«Этот год был очень сложным для музыкантов PANTERA. И с уходом Винни я подумал, почему бы и не исполнить некоторые старые песни группы, которые люди хотели бы услышать, и давно просили меня об этом. Так что это ещё один поворот в сете, чувак. И ещё раз: я ведь не сказал о тех, кто сейчас со мной... Mike DeLeon, мой гитарист, он на самом деле дэт-металлист, да и Blue [José Manuel Gonzalez], мой барабанщик, тоже вышел из дэта, и все расширяют свои границы, но просить их выучить материал PANTERA — это было грандиозно, реально по чесноку. Так что хвала им за это, чувак».



На вопрос о том, привело ли исполнение песен PANTERA к каким-то хорошим или не очень воспоминаниям, Anselmo ответил:



«Когда я на сцене, то всё нормально. И я сказал бы, что был ряд странных моментов... Что меня удивляет, так это молодая аудитория — дети, родители которых росли на PANTERA. Это же круто. Видеть молодёжь, которая приходит и сходит с ума, чувак, это так вдохновляет, о чувак. Да, понимаешь, постоянно странные ощущения, но, в итоге, отклик отпадный».



















+4 -1









просмотров: 1070

