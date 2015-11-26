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PHILIP ANSELMO — об исполнении песен PANTERA



PHILIP ANSELMO в рамках недавнего интервью коснулся темы, почему принял решение играть сет из классики PANTERA вместе с PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS:



«Ну всё срослось — в силу обстоятельств. Я не собирался ничего такого делать на таком уровне, на котором делаю это сейчас, — я к тому, что я всегда играл несколько тем PANTERA, и это было нормально.



Когда мы начали делать это, то всё случилось после того, как Винс ушёл из жизни. И было несколько комментариев и писем, которые привлекли моё внимание. Я также общался с людьми, которых люблю и которым доверяю. Это было трудное решение. Винс скончался, и — бах — у нас всего две недели до тура. Мы играли довольно экстремальное дерьмо. Я не был близок к вокальному стилю уровня PANTERA. Это жёсткий стиль вокала, чувак. Короче, такая молодёжная хрень, скажу тебе так.



В любом случае, мы должны были решиться на всё это очень быстро — как банковский перевод. И я должен отвесить парням неслабый комплимент за то, что хоть я и знал, что мы никогда не будем идеальны — мы никогда не будет ещё одной PANTERA — но мы можем как следует вдарить и сделать всё от себя зависящее, чтобы завести аудиторию, которая отметит всё это должным образом. Они ведь знают слова каждой долбаной песни, они поют их с нами. И это помогает, это единственный правильный вариант. Так что для меня это просто празднование, вот и всё».







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