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Вокалист SHINEDOWN — о поступке, который совершил PHILIP ANSELMO



Brent Smith в рамках программы "Talk Toomey" обсудил отмену концертов PANTERA в Германии и Австрии:



«Они должны были выступить в Германии, на Rock Am Ring и Rock Im Park, и это вызвало возмущение... Реальность такова, что в то время, когда произошло то, что произошло, Phil сделал всё, что мог. Большинство людей, я полагаю, когда он говорил об этом, верили, что он был искренен. Когда я посмотрел то, что он сказал, и увидел видео — и поверь мне, парень, я буду честен с тобой, я был не так уж и одинок, потому что, когда я посмотрел видео, то, как оно было представлено, оказалось, что выглядело всё очень не очень, правда. Дело в том, что с моей точки зрения подобное — это вопрос развития, и если постоянно не давать никому возможности сказать, что они совершили ошибку, если они действительно совершили ошибку, то... А с Phil'ом, если вы вспомните как всё было, то во многих интервью, которые он давал, он много раз повторял: "Я бы никогда, никогда не сделал ничего, что поддерживало бы превосходство белых или что-либо ещё". Он сделал много сильных утверждений, говоря о том, что он сделал, и объяснял свой жест вином... Многие люди называли всё это ерундой, но он проявил волю, плюс имеет поддержку от людей, говорящих, что "Этот человек не расист. Этот человек не такой", стоит многого.



Всегда будут те, о ком вы даже не знаете, как они были воспитаны, как их воспитывали, и то, как они будут к этому относиться — вот поэтому это и называется обществом. И я полагаю, что мы все делаем всё возможное, чтобы перешагнуть через это... Особенно в нашей стране. Послушайте, в Соединённых Штатах об этом всегда придётся говорить. Наступит ли когда-нибудь в Америке момент, когда мы все сможем преодолеть подобное? Я думаю, что во всех этих событиях есть определённый предел. Не стоит забывать об этом, потому что вы обречены на повторение. И я полагаю, что мы все должны сосредоточиться на том, что в 2023 году и в последующие годы, в будущем, не должно иметь значения, мужчина ты или женщина, моложе ты или старше, цвет твоей кожи — всё это не должно иметь никакого значения. Внутри мы все одинаковы. Ваша религия — всё это полностью зависит от вас и только от вас. Это то, что делает вас личностью. Это то, что делает вас человеком. Это то, что делает вас тем, кто вы есть. И мы все вместе на этой планете. И я думаю, что во многих отношениях музыка — это лекарство.



Я знаю, что многие люди ждали PANTERA долгое, долгое время, и непокорность этой музыки... Ещё одна вещь, о которой люди должны подумать: музыка PANTERA — я знаю это точно — спасла много жизней. Это так. И это ещё одна особенность, о которой нужно говорить. Она родилась из хаоса, но у неё было послание, и она была построена на силе и упорстве.



Я возвращаюсь к альбому PANTERA "Vulgar Display Of Power". По моему мнению, он, вероятно, входит в двадцатку величайших альбомов, когда-либо записанных, — по моему личному мнению».







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