Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 50
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 33
*Новое видео LIMP BIZKIT 29
*Не упусти кассету METALLICA! 18
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда люди говорят, что я не умею петь,... 13
*OZZY OSBOURNE получил Грэмми за лучший альбом 11
*Новая песня BYRON 11
*Видео с текстом от IN FLAMES 10
*IRON MAIDEN пока шестые 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 50
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 33
*Новое видео LIMP BIZKIT 29
*Не упусти кассету METALLICA! 18
[= ||| все новости группы



*

Philip Anselmo

*



13 фев 2023 : 		 Вокалист SHINEDOWN — о поступке, который совершил PHILIP ANSELMO

14 сен 2022 : 		 PHILIP ANSELMO почтил память коллег по PANTERA

18 авг 2022 : 		 PHILIP ANSELMO: «Лемми форева!»

15 июн 2022 : 		 PHILIP ANSELMO и GARY HOLT исполняют хит MOTÖRHEAD

19 мар 2022 : 		 PHILIP ANSELMO ощущает себя ROB'ом HALFORD'ом

11 янв 2022 : 		 PHILIP H. ANSELMO AND THE ILLEGALS отменили европейский тур

20 ноя 2021 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

16 ноя 2021 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

10 сен 2021 : 		 PHILIP ANSELMO притопило

22 июл 2021 : 		 PHILIP ANSELMO исполненяет PANTERA

7 июл 2021 : 		 PHILIP ANSELMO — о возможности исполнения песен PANTERA с Rex'ом Brown'ом

6 июл 2021 : 		 Бывший вокалист PANTERA: «Америка — самый главный агрессор в мире»

8 апр 2021 : 		 PHILIP H. ANSELMO AND THE ILLEGALS открывают коробку с билетами

6 апр 2021 : 		 PHILIP ANSELMO — об исполнении песен PANTERA

14 мар 2021 : 		 PHILIP ANSELMO сыграет темы PANTERA

7 дек 2020 : 		 PHILIP ANSELMO And THE ILLEGALS начнут в Петербурге

28 май 2020 : 		 PHILIP ANSELMO: «Сложно будет вернуть концерты на прежний уровень»

18 май 2020 : 		 Кто лучший вокалист в металле? Отвечает PHILIP ANSELMO

3 май 2020 : 		 PHILIP ANSELMO: «Создание музыки под косячок — это путь к успеху»

5 фев 2020 : 		 PHILIP ANSELMO впервые исполнил "We'll Grind That Axe For A Long Time"

1 дек 2019 : 		 CHARLIE BENANTE присоединился к PHILIP ANSELMO и исполнил песню PANTERA

27 ноя 2019 : 		 PHILIP ANSELMO: «Было бы здорово увидеть PANTERA в Зале Славы Рок-н-Ролла»

21 ноя 2019 : 		 Видео с выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

11 ноя 2019 : 		 Видео полного выступления PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS

8 ноя 2019 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA

14 окт 2019 : 		 PHILIP ANSELMO исполняет PANTERA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист SHINEDOWN — о поступке, который совершил PHILIP ANSELMO



zoom
Brent Smith в рамках программы "Talk Toomey" обсудил отмену концертов PANTERA в Германии и Австрии:

«Они должны были выступить в Германии, на Rock Am Ring и Rock Im Park, и это вызвало возмущение... Реальность такова, что в то время, когда произошло то, что произошло, Phil сделал всё, что мог. Большинство людей, я полагаю, когда он говорил об этом, верили, что он был искренен. Когда я посмотрел то, что он сказал, и увидел видео — и поверь мне, парень, я буду честен с тобой, я был не так уж и одинок, потому что, когда я посмотрел видео, то, как оно было представлено, оказалось, что выглядело всё очень не очень, правда. Дело в том, что с моей точки зрения подобное — это вопрос развития, и если постоянно не давать никому возможности сказать, что они совершили ошибку, если они действительно совершили ошибку, то... А с Phil'ом, если вы вспомните как всё было, то во многих интервью, которые он давал, он много раз повторял: "Я бы никогда, никогда не сделал ничего, что поддерживало бы превосходство белых или что-либо ещё". Он сделал много сильных утверждений, говоря о том, что он сделал, и объяснял свой жест вином... Многие люди называли всё это ерундой, но он проявил волю, плюс имеет поддержку от людей, говорящих, что "Этот человек не расист. Этот человек не такой", стоит многого.

Всегда будут те, о ком вы даже не знаете, как они были воспитаны, как их воспитывали, и то, как они будут к этому относиться — вот поэтому это и называется обществом. И я полагаю, что мы все делаем всё возможное, чтобы перешагнуть через это... Особенно в нашей стране. Послушайте, в Соединённых Штатах об этом всегда придётся говорить. Наступит ли когда-нибудь в Америке момент, когда мы все сможем преодолеть подобное? Я думаю, что во всех этих событиях есть определённый предел. Не стоит забывать об этом, потому что вы обречены на повторение. И я полагаю, что мы все должны сосредоточиться на том, что в 2023 году и в последующие годы, в будущем, не должно иметь значения, мужчина ты или женщина, моложе ты или старше, цвет твоей кожи — всё это не должно иметь никакого значения. Внутри мы все одинаковы. Ваша религия — всё это полностью зависит от вас и только от вас. Это то, что делает вас личностью. Это то, что делает вас человеком. Это то, что делает вас тем, кто вы есть. И мы все вместе на этой планете. И я думаю, что во многих отношениях музыка — это лекарство.

Я знаю, что многие люди ждали PANTERA долгое, долгое время, и непокорность этой музыки... Ещё одна вещь, о которой люди должны подумать: музыка PANTERA — я знаю это точно — спасла много жизней. Это так. И это ещё одна особенность, о которой нужно говорить. Она родилась из хаоса, но у неё было послание, и она была построена на силе и упорстве.

Я возвращаюсь к альбому PANTERA "Vulgar Display Of Power". По моему мнению, он, вероятно, входит в двадцатку величайших альбомов, когда-либо записанных, — по моему личному мнению».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 280

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом