сегодня



MARK MORTON шесть лет не берет в рот крепкого



MARK MORTON опубликовал следующее сообщение:



«Сегодня утром я проснулся с 6-летним стажем чистоты и трезвости. Это произошло после десятилетий, когда я пил почти каждый день, а последние 10 лет к этому добавилась агрессивно прогрессирующая опиатная зависимость, которая чуть не убила меня.



Я пишу это только для того, чтобы кто-то из тех, кто чувствует себя таким же безнадежным, беспомощным и искалеченным зависимостью, как и я когда-то, прочитал это и начал верить, что выздоровление возможно.



Вы можете стать чистым и жить жизнью, о которой вы даже не мечтали. Найдите алкоголика или наркомана, который выздоравливает. Спросите их, что они сделали. Вы этого достойны».





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 28

