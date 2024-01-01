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Mark Morton

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MARK MORTON шесть лет не берет в рот крепкого



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MARK MORTON опубликовал следующее сообщение:

«Сегодня утром я проснулся с 6-летним стажем чистоты и трезвости. Это произошло после десятилетий, когда я пил почти каждый день, а последние 10 лет к этому добавилась агрессивно прогрессирующая опиатная зависимость, которая чуть не убила меня.

Я пишу это только для того, чтобы кто-то из тех, кто чувствует себя таким же безнадежным, беспомощным и искалеченным зависимостью, как и я когда-то, прочитал это и начал верить, что выздоровление возможно.

Вы можете стать чистым и жить жизнью, о которой вы даже не мечтали. Найдите алкоголика или наркомана, который выздоравливает. Спросите их, что они сделали. Вы этого достойны».




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