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*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 37
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 35
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Mark Morton

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19 янв 2025 : 		 MARK MORTON и вокалист THE CADILLAC THREE представили новую песню

13 янв 2025 : 		 Хватает ли денег MARK MORTON?

28 дек 2024 : 		 MARK MORTON шесть лет не берет в рот крепкого

25 окт 2024 : 		 MARK MORTON и NEIL FALLON исполняют LYNYRD SKYNYRD

2 авг 2024 : 		 MARK MORTON удивился, когда...

9 июл 2024 : 		 MARK MORTON: «SLASH научил меня как не брать в рот крепкое»

28 июн 2024 : 		 MARK MORTON: «Сложнее всего было рассказать о смерти дочки»

12 мар 2024 : 		 MARK MORTON выпускает биографию

3 мар 2024 : 		 MARK MORTON выпускает струны

28 дек 2023 : 		 MARK MORTON уже пять лет не берет в рот крепкого

17 ноя 2020 : 		 MARK MORTON: «Использую паузу для сочинения»

15 ноя 2020 : 		 LZZY HALE и MARK MORTON исполняют THE BLACK CROWES

8 окт 2020 : 		 MARK MORTON — о тех, кто не надевает маски

11 сен 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: костяк электората Трампа будет поддерживать его, «несмотря ни на что»

13 май 2020 : 		 MARK MORTON разместил обучающее видео

19 мар 2020 : 		 MARK MORTON разместил обучающее видео

10 фев 2020 : 		 MARK MORTON: «Сольный альбом добавил ясности в работе над новым диском LAMB OF GOD»

28 янв 2020 : 		 MARK MORTON представил новое видео

20 янв 2020 : 		 MARK MORTON представил новое видео

10 янв 2020 : 		 Mark Morales на новом треке MARK MORTON

5 апр 2019 : 		 MARK MORTON на радио

22 мар 2019 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY присоединилась к гитаристу LAMB OF GOD

19 мар 2019 : 		 MARK MORTON хотел пригласить на запись SLASH'a

17 мар 2019 : 		 Видео с первого концерта MARK MORTON

6 мар 2019 : 		 Новое видео MARK MORTON Feat Chester Bennington

6 мар 2019 : 		 MYLES KENNEDY в новом треке MARK MORTON
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|||| сегодня

MARK MORTON и вокалист THE CADILLAC THREE представили новую песню



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MARK MORTON вместе с вокалистом THE CADILLAC THREE Jaren'ом Johnston'ом представили новую композицию "Hell & Back".




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