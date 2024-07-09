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*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 48
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Mark Morton

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28 янв 2020 : 		 MARK MORTON представил новое видео

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10 янв 2020 : 		 Mark Morales на новом треке MARK MORTON

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|||| сегодня

MARK MORTON: «SLASH научил меня как не брать в рот крепкое»



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MARK MORTON в интервью "Appetite For Distortion" рассказал о помощи SLASH на пути к выздоровлению:

«Я не уточнял у Slash'a, прежде чем написать эту часть книги, так что надеюсь, он не против, что я поделился этой историей. Возможно, мне следовало бы связаться с ним, но я не думаю, что это что-то...

Он довольно открыто рассказывал о своем опыте общения с некоторыми из этих проблем. И когда я только пытался обрести трезвость и задолго до того, как мне удалось добиться хоть какой-то устойчивой трезвости или выздоровления, Slash очень помог мне. Он был очень сострадателен, очень добр и предоставил мне в распоряжение некоторые идеи и перспективу, которыми он поделился.

Позвольте мне добавить к этому, что Slash и некоторые другие известные люди, которые открыто говорят о своем опыте борьбы с зависимостью... Я из тех людей, которые должны быть уверены, что что-то круто, чтобы стремиться к этой цели, потому что, видите ли, у меня низкая самооценка, поэтому я хочу, чтобы вы думали, что я крут. Потому что я не уверен, что это так. Поэтому, когда что-то становится крутым, я гонюсь за этим, потому что хочу быть таким. И такие люди, как Slash, который очень крут, и люди, которые рассказывают о себе, делятся своей историей и своим опытом, делают это круто, делают трезвость более крутой идеей на мой взгляд. И я благодарен за это. Потому что это часть из того, что мне потребовалось. Я говорю искренне.

Это не интеллектуальное решение. Наркомания — это не вопрос отсутствия интеллекта. Некоторые из самых умных людей, которых я знаю, — наркоманы и алкоголики. Люди, которые не являются наркоманами и алкоголиками, обычно не замечают этого. Это не вопрос рассудка или, по моему опыту, рационального мышления или интеллекта. Это нечто более глубокое. И поэтому для меня пример людей, которыми я восхищался, позволил мне сказать: "Эй, есть что-то по ту сторону этой проблемы, что все еще может быть крутым". Потому что, видите ли, я думал, что быть наркоманом и алкоголиком - это и есть рок-н-ролл [и это было] частью того, чем он должен быть. А оказалось, что это не так».




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9 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
Научил не брать - это конец истории, давай начинай с начала, как и когда познакомился с Хэлфордом?
9 июл 2024
Exceptional
В заголовке ошибка: не "крепкое", а "крепкий"
9 июл 2024
ElectricRetard
Эх, какие же на Дарксайде крепкие заголовки...
Like!1
9 июл 2024
Corpsegrinder04
Из всех трезвенников, мне только Ангус Янг на ум приходит, кто реальные шедевры создавал вообще не употребляя. Правда за него там остальные ебашили втройне, один Бон Скотт фору даст всем )
9 июл 2024
gravitgroove
Кажется, пропустить один стакан под горячее или закуску лучше, чем нажираться пивом до отрыжки и изжоги. К тому же в пиве много хмеля, а в хмеле - фитоэстрогены.
Like!1
9 июл 2024
Corpsegrinder04
gravitgroove, наш бывший главный инженер рассуждал примерно в таком же духе. (Царство ему небесное).
Что-то вроде Пиво пить - хуй гноить.
А вот бокал хорошего "красного" на обед - очень приятно и полезно. Ну и соответственно после таких высокопарных слов бежал на местный рынок и брал два литровых шкала разливной полусладкой рассыпухи из самого убогого порошкового виноматериала с поднебесной )) К вечеру уже обычно загружали.

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