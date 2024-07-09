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MARK MORTON: «SLASH научил меня как не брать в рот крепкое»



MARK MORTON в интервью "Appetite For Distortion" рассказал о помощи SLASH на пути к выздоровлению:



«Я не уточнял у Slash'a, прежде чем написать эту часть книги, так что надеюсь, он не против, что я поделился этой историей. Возможно, мне следовало бы связаться с ним, но я не думаю, что это что-то...



Он довольно открыто рассказывал о своем опыте общения с некоторыми из этих проблем. И когда я только пытался обрести трезвость и задолго до того, как мне удалось добиться хоть какой-то устойчивой трезвости или выздоровления, Slash очень помог мне. Он был очень сострадателен, очень добр и предоставил мне в распоряжение некоторые идеи и перспективу, которыми он поделился.



Позвольте мне добавить к этому, что Slash и некоторые другие известные люди, которые открыто говорят о своем опыте борьбы с зависимостью... Я из тех людей, которые должны быть уверены, что что-то круто, чтобы стремиться к этой цели, потому что, видите ли, у меня низкая самооценка, поэтому я хочу, чтобы вы думали, что я крут. Потому что я не уверен, что это так. Поэтому, когда что-то становится крутым, я гонюсь за этим, потому что хочу быть таким. И такие люди, как Slash, который очень крут, и люди, которые рассказывают о себе, делятся своей историей и своим опытом, делают это круто, делают трезвость более крутой идеей на мой взгляд. И я благодарен за это. Потому что это часть из того, что мне потребовалось. Я говорю искренне.



Это не интеллектуальное решение. Наркомания — это не вопрос отсутствия интеллекта. Некоторые из самых умных людей, которых я знаю, — наркоманы и алкоголики. Люди, которые не являются наркоманами и алкоголиками, обычно не замечают этого. Это не вопрос рассудка или, по моему опыту, рационального мышления или интеллекта. Это нечто более глубокое. И поэтому для меня пример людей, которыми я восхищался, позволил мне сказать: "Эй, есть что-то по ту сторону этой проблемы, что все еще может быть крутым". Потому что, видите ли, я думал, что быть наркоманом и алкоголиком - это и есть рок-н-ролл [и это было] частью того, чем он должен быть. А оказалось, что это не так».







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