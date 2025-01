13 янв 2025



Хватает ли денег MARK MORTON?



MARK MORTON в интервью "The Bob Lefsetz Podcast" спросили, был ли он достаточно финансово успешен с LAMB OF GOD на данный момент, чтобы, если бы он захотел закончить карьеру сегодня, у него было достаточно денег, чтобы дотянуть до своего конца. Он рассмеялся и ответил:



«Думаю, да. Наверное, мне придется кое-что изменить в своем образе жизни. Но я, наверное, смогу это рассчитать, если уж понадобится».



На вопрос о том, в чем ключ к сохранению взаимопонимания в такой активно гастролирующей группе, как LAMB OF GOD, он ответил:



«Пожалуй, быть доступным и оставаться вовлеченным. И для меня ключ ко всему этому — наличие личности, поддержание личности и поддержание жизни, которая существует вне группы, как в реальном, так и в практическом плане, а также в психологическом.



Я люблю свою роль в LAMB OF GOD. Я люблю LAMB OF GOD. Мне нравится все, что мы делаем, но я целиком и полностью существую и вне этого. И для меня, с моими детьми, моей женой и моей домашней жизнью, LAMB OF GOD не обязательно постоянно всплывает».







