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Mark Morton

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28 янв 2020 : 		 MARK MORTON представил новое видео

20 янв 2020 : 		 MARK MORTON представил новое видео

10 янв 2020 : 		 Mark Morales на новом треке MARK MORTON

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17 мар 2019 : 		 Видео с первого концерта MARK MORTON

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15 дек 2018 : 		 Музыканты LINKIN PARK, PAPA ROACH на сольном альбоме гитариста LAMB OF GOD
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MARK MORTON удивился когда...



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MARK MORTON в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что больше всего он вынес из работы на "Desolation: A Heavy Metal Memoir":

«Да, это интересный вопрос. Я начал работу над книгой, думая, будет ли она способствовать катарсису, терапии или процессу самопознания, о котором вы упомянули. Я не уверен, что это так. Думаю, главным выводом для меня стало то, что... По сути, я написала книгу, чтобы проверить, смогу ли я это сделать, и в итоге на меня свалилась целая гора работы. И это была своего рода шутка надо мной, потому что, да, я смог бы ее написать, но это был монументальный проект. Но еще я думаю, что главным выводом для меня стало чувство облегчения и благодарности за то, что я преодолел многое из того, что происходит в книге.

Моя жизнь отнюдь не была слезливой историей. В книге много захватывающих событий, в которых мне посчастливилось участвовать, много юмора, но есть и трагедии, и травмы. И поэтому, сидя на своем месте сейчас и размышляя об этом, я наполняю все эти переживания чувством надежды. И мне хотелось бы думать, что это один из выводов книги: всегда есть надежда и всегда есть шанс стать лучше».




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2 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
удивился тому, что писать особо не о чем, потому что Lamb of God - скучное серое вымученно говно?
Like!1
2 авг 2024
Corpsegrinder04
"Главным выводом для меня стало то, что... По сути, я ""НАПИСАЛА"" книгу, чтобы проверить, смогу ли я это сделать"
Это пасхалка от переводчика, или бородатый чёрт себя тоже сучкой стал считать, отдавая дань моде ?

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