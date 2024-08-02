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MARK MORTON удивился когда...



MARK MORTON в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что больше всего он вынес из работы на "Desolation: A Heavy Metal Memoir":



«Да, это интересный вопрос. Я начал работу над книгой, думая, будет ли она способствовать катарсису, терапии или процессу самопознания, о котором вы упомянули. Я не уверен, что это так. Думаю, главным выводом для меня стало то, что... По сути, я написала книгу, чтобы проверить, смогу ли я это сделать, и в итоге на меня свалилась целая гора работы. И это была своего рода шутка надо мной, потому что, да, я смог бы ее написать, но это был монументальный проект. Но еще я думаю, что главным выводом для меня стало чувство облегчения и благодарности за то, что я преодолел многое из того, что происходит в книге.



Моя жизнь отнюдь не была слезливой историей. В книге много захватывающих событий, в которых мне посчастливилось участвовать, много юмора, но есть и трагедии, и травмы. И поэтому, сидя на своем месте сейчас и размышляя об этом, я наполняю все эти переживания чувством надежды. И мне хотелось бы думать, что это один из выводов книги: всегда есть надежда и всегда есть шанс стать лучше».







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