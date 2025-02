сегодня



MARK MORTON представил новое видео



"Brother" feat. Cody Jinks, новое видео MARK MORTON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома музыканта, "Without The Pain", релиз которого намечен на 11 апреля на Snakefarm:



01. Hell & Back feat. Jaren Johnston of THE CADILLAC THREE (Mark Morton, Jaren Johnston, Josh Wilbur)

02. Brother feat. Cody Jinks (Mark Morton, Cody Jinks, Travis Denning)

03. Without The Pain feat. Matt James of Blacktop Mojo (Mark Morton, Jaren Johnston, Josh Wilbur)

04. Kite String feat. Travis Denning (Mark Morton, Travis Denning)

05. Come December feat. Charlie Starr of Blackberry Smoke & Jason Isbell (Mark Morton, Charlie Gray, Matt Connor)

06. Dust feat. Cody Jinks & Grace Bowers (Mark Morton, Jaren Johnston, Cody Jinks)

07. Forever In The Light feat. Tyler Bryant & The Shakedown (Mark Morton, Tyler Bryant, Caleb Crosby)

08. Nocturnal Sun feat. Troy Sanders & Jared James Nichols (Mark Morton, Josh Wilbur)

09. The Needle And The Spoon feat. Neil Fallon of Clutch (Allen Collins, Ronald W Vanzant)

10. Home feat. Travis Denning (Mark Morton, Travis Denning, Josh Wilbur)







+0 -0



просмотров: 135