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MARK MORTON: «Сложнее всего было рассказать о смерти дочки»



MARK MORTON в рамках беседы с LiveSigning ответил на вопрос, какая из глав "Desolation: A Heavy Metal Memoir" далась ему наиболее сложно:



«Та часть, что касается смерти дочки. И не потому, что я открыл для себя что-то новое в той ситуации. Просто мне кажется, что я боролся за то, чтобы отдать должное и правильно сформулировать текст. И я помню, как сказал: "Мне не нужно много примечаний к этой книге". Это было одним из тех аспектов, о которых я говорил: "Если есть грамматические проблемы..." Я провел некоторое время с этой книгой. В те дни у меня было очень плохое настроение. Так что, в каком-то смысле, я засучил рукава и начал писать. Это не то, что я хороню. Это не то, что я забываю. Это не то, что я хочу сделать товаром. Я не хотел, чтобы это была книга о смерти моей дочки, но я не могу рассказать свою историю, не коснувшись этой темы. Так что мне нужно было найти баланс между всеми перечисленными факторами и добиться ощущения, что я чту это, но не эксплуатирую и рассказываю свою аутентичную версию событий. И я полагаю, что именно это у нас и получилось».







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