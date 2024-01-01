Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 140
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 47
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 47
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 42
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 38
*Лидер ACCEPT о жизни в ЭсЭшЭй 28
*Как ИИ помогает в работе? Отвечает лидер FEAR FACTORY 26
*DAVID VINCENT о ранних MORBID ANGEL 18
*Новый альбом CAVALERA доступен для прослушивания 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 140
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 47
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 47
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 42
[= ||| все новости группы



*

Mark Morton

*



28 июн 2024 : 		 MARK MORTON: «Сложнее всего было рассказать о смерти дочки»

12 мар 2024 : 		 MARK MORTON выпускает биографию

3 мар 2024 : 		 MARK MORTON выпускает струны

28 дек 2023 : 		 MARK MORTON уже пять лет не берет в рот крепкого

17 ноя 2020 : 		 MARK MORTON: «Использую паузу для сочинения»

15 ноя 2020 : 		 LZZY HALE и MARK MORTON исполняют THE BLACK CROWES

8 окт 2020 : 		 MARK MORTON — о тех, кто не надевает маски

11 сен 2020 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: костяк электората Трампа будет поддерживать его, «несмотря ни на что»

13 май 2020 : 		 MARK MORTON разместил обучающее видео

19 мар 2020 : 		 MARK MORTON разместил обучающее видео

10 фев 2020 : 		 MARK MORTON: «Сольный альбом добавил ясности в работе над новым диском LAMB OF GOD»

28 янв 2020 : 		 MARK MORTON представил новое видео

20 янв 2020 : 		 MARK MORTON представил новое видео

10 янв 2020 : 		 Mark Morales на новом треке MARK MORTON

5 апр 2019 : 		 MARK MORTON на радио

22 мар 2019 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY присоединилась к гитаристу LAMB OF GOD

19 мар 2019 : 		 MARK MORTON хотел пригласить на запись SLASH'a

17 мар 2019 : 		 Видео с первого концерта MARK MORTON

6 мар 2019 : 		 Новое видео MARK MORTON Feat Chester Bennington

6 мар 2019 : 		 MYLES KENNEDY в новом треке MARK MORTON

13 фев 2019 : 		 MARK MORTON нанял участников BAD WOLVES, SONS OF TEXAS, WINDS OF PLAGUE для сольного тура

14 янв 2019 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Честер был рад сделать что-то тяжелее LINKIN PARK»

9 янв 2019 : 		 Совместная песня Честера Беннингтона и гитариста LAMB OF GOD

15 дек 2018 : 		 Музыканты LINKIN PARK, PAPA ROACH на сольном альбоме гитариста LAMB OF GOD
| - |

|||| сегодня

MARK MORTON: «Сложнее всего было рассказать о смерти дочки»



zoom
MARK MORTON в рамках беседы с LiveSigning ответил на вопрос, какая из глав "Desolation: A Heavy Metal Memoir" далась ему наиболее сложно:

«Та часть, что касается смерти дочки. И не потому, что я открыл для себя что-то новое в той ситуации. Просто мне кажется, что я боролся за то, чтобы отдать должное и правильно сформулировать текст. И я помню, как сказал: "Мне не нужно много примечаний к этой книге". Это было одним из тех аспектов, о которых я говорил: "Если есть грамматические проблемы..." Я провел некоторое время с этой книгой. В те дни у меня было очень плохое настроение. Так что, в каком-то смысле, я засучил рукава и начал писать. Это не то, что я хороню. Это не то, что я забываю. Это не то, что я хочу сделать товаром. Я не хотел, чтобы это была книга о смерти моей дочки, но я не могу рассказать свою историю, не коснувшись этой темы. Так что мне нужно было найти баланс между всеми перечисленными факторами и добиться ощущения, что я чту это, но не эксплуатирую и рассказываю свою аутентичную версию событий. И я полагаю, что именно это у нас и получилось».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 252

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом