Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 28
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 27
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
*Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN 19
*Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни... 18
*KERRY KING: «Религия — это фарс!» 16
*RUNNING WILD работают над новым материалом 14
*Решение суда по делу группы БАТЮШКА 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 28
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 27
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
[= ||| все новости группы



*

Asking Alexandria

*



8 июн 2024 : 		 ASKING ALEXANDRIA общаются с Ben'ом

20 янв 2024 : 		 BEN BRUCE покинул ASKING ALEXANDRIA

13 янв 2024 : 		 ASKING ALEXANDRIA выпустили новый ЕР

29 авг 2023 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA не против подкладок

25 авг 2023 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

9 июл 2023 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ASKING ALEXANDRIA

8 июл 2023 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для металла!»

16 июн 2023 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

13 июн 2023 : 		 Название нового альбома ASKING ALEXANDRIA

13 май 2023 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

20 май 2022 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION в новом видео ASKING ALEXANDRIA

18 апр 2022 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA выбрал своего рок-бога

21 янв 2022 : 		 Maria Brink на новом ЕР ASKING ALEXANDRIA

9 ноя 2021 : 		 ASKING ALEXANDRIA стали первыми

1 окт 2021 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

2 сен 2021 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

20 авг 2021 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

11 июн 2021 : 		 ASKING ALEXANDRIA на BETTER NOISE MUSIC

4 янв 2021 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Я был в очень мрачном месте очень и очень долго»

24 дек 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA — о своём уходе из группы

7 июл 2020 : 		 Акустика от ASKING ALEXANDRIA

25 июн 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA станет центральным персонажем в игре

2 июн 2020 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Мы должны положить конец расизму»

14 май 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA исполняет песню Эми Уайнхаус

12 май 2020 : 		 Карантинное видео от ASKING ALEXANDRIA

12 май 2020 : 		 ASKING ALEXANDRIA не хотели откладывать выпуск альбома
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ASKING ALEXANDRIA общаются с Ben'ом



zoom
В рамках недавней беседы с басистом ASKING ALEXANDRIA, Sam Bettley сказал, что они продолжают общаться с бывшим гитаристом:

«У нас теперь есть Paul Bartolome. Он играет с нами уже год. Он играет на гитаре. Было здорово гастролировать с ним. Он отличный парень. Еще один британец.

Да, как бы странно ни было без Ben'a, мы по-прежнему разговариваем с ним каждый день. Так что динамика меняется - по крайней мере для меня, лишь когда мы выходим на сцену.

Не знаю, заметили ли вы, но мы много бегаем по сцене. Так что теперь, когда Ben'a больше нет в составе, мы гораздо реже сталкиваемся друг с другом!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 36

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом