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ASKING ALEXANDRIA общаются с Ben'ом



В рамках недавней беседы с басистом ASKING ALEXANDRIA, Sam Bettley сказал, что они продолжают общаться с бывшим гитаристом:



«У нас теперь есть Paul Bartolome. Он играет с нами уже год. Он играет на гитаре. Было здорово гастролировать с ним. Он отличный парень. Еще один британец.



Да, как бы странно ни было без Ben'a, мы по-прежнему разговариваем с ним каждый день. Так что динамика меняется - по крайней мере для меня, лишь когда мы выходим на сцену.



Не знаю, заметили ли вы, но мы много бегаем по сцене. Так что теперь, когда Ben'a больше нет в составе, мы гораздо реже сталкиваемся друг с другом!»







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