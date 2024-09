сегодня



Новый ЕР ASKING ALEXANDRIA выйдет осенью



ASKING ALEXANDRIA 18 октября на Better Noise Music выпустят новый цифровой ЕР "Where Do We Go From Here? The Remixes":



01. Bad Blood (Weird Genius Remix) (3:17)

02. Let Go (kodeblooded Remix) (3:14)

03. Nothing Left (Cass Dillon Remix) (3:14)

04. Where Do We Go From Here? (Fairlane Remix) (3:39)

05. Where Do We Go From Here? (4:09)

06. Dark Void (Sullivan King Remix) (3:09)

07. Holding On To Something More (3:24)







+0 -0



просмотров: 76