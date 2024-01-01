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Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS предстанет перед судом



Еще в июле TMZ сообщил, что на бывшего гитариста Red Hot Chili Peppers Josh'a Klinghoffer'a подали в суд за причинение смерти по неосторожности и за то, что он якобы находился за рулем автомобиля, который сбил пешехода.



По данным KTLA, в четверг (26 сентября) запланировано предъявление обвинения Klinghoffer'у в непредумышленном убийстве в связи со смертельным ДТП с участием пешехода.



Klinghoffer обвиняется в том, что 18 марта сбил Исраэля Санчеса на Меридиан-авеню возле Вест-Мейн-стрит в Альгамбре, Калифорния, что привело к смерти потерпевшего. Klinghoffer'y также грозит гражданский иск, поданный семьей Санчеса.





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