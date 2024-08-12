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Red Hot Chili Peppers

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RED HOT CHILI PEPPERS, Billie Eilish и Snoop Dogg выступили на закрытии Олимпиады



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RED HOT CHILI PEPPERS, Billie Eilish и Snoop Dogg выступили на закрытии Олимпиады — видео доступно ниже.










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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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12 авг 2024
G
Gleb Monster
Как уже заметили в другой новости (про Годжиру), в кои-то веки страна принимает ебических масштабов международное мероприятие — а показывает почему-то американских артистов. И заплыв в местной Клязьме. Гении презентации!
12 авг 2024
M
Mateas89
Gleb Monster, а Годжира с какой стороны американский артист? Да, братья живут а НЙ сейчас, но что с того, они всегда себя идентифицировали как французская группа.
12 авг 2024
G
Gleb Monster
Mateas89, спокойствие, к Годжире как раз вопросов нет. Ссылка на оригинальный тред для контекста: https://darkside.ru/news/165595/
12 авг 2024
Darkside.ru Member
B
Blindman
Gleb Monster, там были и французские. Следующая олимпиада в Лос-Анджелесе, от них и выступали вышеозначенные. Пейдж в Пекине играл на закрытии и никого не смущало?

просмотров: 191

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