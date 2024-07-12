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Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода



На бывшего гитариста RED HOT CHILI PEPPERS Josh Klinghoffer'a подали в суд за причинение смерти по неосторожности за то, что он предположительно находился за рулем автомобиля, который сбил пешехода, сообщает TMZ.



Согласно новому иску, полученному TMZ, в марте этого года Josh был за рулем черного GMC Yukon в Alhambra, California, когда он повернул налево и наехал на пешехода, который переходил дорогу.



В иске говорится, что в результате столкновения пешехода, 47-летнего Израэля Санчеса, протащило по асфальту, и он получил тупую травму головы, от которой скончался спустя несколько часов.



TMZ также получил видеозапись предполагаемого инцидента на которой видно, как мужчина переходит улицу по пешеходному переходу, а сзади его сбивает черный внедорожник, совершающий левый поворот. В иске говорится, что автомобиль вел Josh, и он не успел даже нажать на тормоза. Его также обвиняют в том, что он отвлекся за рулем.



Адвокат музыканта, Эндрю Бреттлер, рассказал TMZ:



«Это был трагический несчастный случай. После того как Josh сбил пешехода на перекрестке, он немедленно съехал на обочину, остановил машину, позвонил в 911 и дождался приезда полиции и скорой помощи. Очевидно, что он сотрудничает с полицией на протяжении всего расследования. Это был исключительно трагический несчастный случай».











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