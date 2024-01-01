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Red Hot Chili Peppers

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Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS не признал вину



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По сообщению Rolling Stone, Josh Klinghoffer не признал себя виновным по обвинению в связи с автомобильной аварией, в результате которой погиб пешеход.

На сегодняшнем слушании (четверг, 26 сентября) в здании суда Альгамбры, штат Калифорния, он не присутствовал, но заявил о своей невиновности через своего адвоката Блэра Берка.

Согласно судебным документам, Klinghoffer находился за рулем черного GMC Yukon 2022 года выпуска 18 марта, когда автомобиль сбил 47-летнего пешехода Исраэля Санчеса на Меридиан-авеню возле Вест-Мейн-стрит в Альгамбре. На видеозаписи инцидента видно, как автомобиль остановился на обочине, из него вышел мужчина и, судя по всему, позвонил в 911. Позже Санчес был объявлен мертвым в больнице Хантингтона в Пасадене — примерно в трех милях от места аварии.

В июле дочь Санчеса Эшли подала гражданский иск против Klinghoffer'a, требуя суда присяжных и возмещения ущерба, включая похороны, погребение и медицинские расходы, гонорары адвокатов и боль, а также потерю «любви, общения, комфорта, заботы, помощи, защиты, привязанности, общества и моральной поддержки» ее отца.

«На видеозаписи инцидента видно, что ответчик Klinghoffer не предпринимал никаких усилий, чтобы затормозить или снизить скорость, до тех пор, пока не совершил смертельный наезд на мистера Санчеса, что указывает на то, что Klinghoffer, скорее всего, вел машину, отвлекшись», — заявили адвокаты семьи Санчеса в пресс-релизе. «На видео, снятом за несколько секунд до инцидента, виден предмет между рулем и водителем, который, предположительно, является телефоном».

Адвокаты Klinghoffer'a отрицают, что их клиент отвлекся, заявляя, что это был «чисто трагический несчастный случай».

«Из улик ясно, что мистер Klinghoffer не разговаривал по телефону в момент аварии», — сказал адвокат Эндрю Б. Бреттлер в заявлении для KTLA 5 News. «Это был трагический несчастный случай. Никакого преступного умысла не было и не предполагается».




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