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*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*MASTODON выпускают кофе 28
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 25
*BURTON C. BELL представил новое видео 21
*Перезаписанный трек DARK FUNERAL 19
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*

Pearl Jam

*



13 авг 2024 : 		 Концертное видео PEARL JAM

2 июл 2024 : 		 Гитарист PEARL JAM: «Трамп — артист, а Байден молодец!»

18 май 2024 : 		 Гитарист PEARL JAM: «Металл изменил мою жизнь»

29 апр 2024 : 		 PEARL JAM в The Howard Stern Show

23 апр 2024 : 		 Вокалист PEARL JAM: «Трамп в отчаянии»

18 апр 2024 : 		 Новая песня PEARL JAM

22 мар 2024 : 		 Новая песня PEARL JAM

13 фев 2024 : 		 Новая песня PEARL JAM

11 янв 2024 : 		 PEARL JAM обещают тяжелый альбом

30 ноя 2023 : 		 Новый альбом PEARL JAM полностью готов

20 окт 2023 : 		 Новый релиз PEARL JAM выйдет осенью

14 сен 2023 : 		 PEARL JAM почти закончили

2 сен 2023 : 		 PEARL JAM отыграли первое в 2023 году шоу

21 июл 2023 : 		 Награда PEARL JAM в руках ROCKAWAY RECORDS

9 июл 2023 : 		 PEARL JAM хотят выпустить альбом в 2024

19 дек 2022 : 		 Гитарист PEARL JAM: «Не думаю, что мы что-то заново изобрели»

18 дек 2022 : 		 PEARL JAM готовят новый материал

1 авг 2022 : 		 Гитарист PEARL JAM — о влиянии гранжа на рок

28 июн 2022 : 		 Обновленная версия альбома PEARL JAM

14 май 2022 : 		 MATT CAMERON пропустил первое за 24 года шоу PEARL JAM

22 мар 2022 : 		 EDDIE VEDDER x NASA: Видео

23 фев 2022 : 		 DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к вокалисту PEARL JAM

14 янв 2022 : 		 Вокалист PEARL JAM представил новый трек

19 ноя 2021 : 		 Вокалист PEARL JAM представил новый трек

5 ноя 2021 : 		 Вокалист PEARL JAM исполнил сольный номер

1 окт 2021 : 		 PEARL JAM отыграли первое за три года шоу
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|||| 13 авг 2024

Концертное видео PEARL JAM



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"Wreckage", новое концертное видео группы PEARL JAM, доступно для просмотра ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 12 )

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13 авг 2024
Damien
А зачем вообще давать ссылки на видео, которые сразу же недоступны по месту ссылки? (Их, конечно же, наверняка можно найти где-то еще, но какой в этом случае толк от подобных ссылок здесь?)
Like!2  Dislike!1
13 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Damien, ты о чем? у меня все работает
Like!3  Dislike!1
13 авг 2024
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, какой костыль юзаешь через Оупен ***? Желательно халявный. Я себе взял подкоп в ТГ на 200 дней за 500 здешних через менеджер Ви2Рей (извини, не могу писать в оригинале, ссыкотно, и тебе так же рекомендую).
13 авг 2024
Damien
Вашингтон Ирвинг, а вот у меня, как сказал бы Пётр I, "хер вам, а не колокола!" Видео не то что не запускается - оно попросту недоступно.
13 авг 2024
gravitgroove
Damien, дядь, без ходунков нынче нет выхода по российской дороге на "ТырТрубу"
13 авг 2024
Damien
gravitgroove, ходунки мне недавно установили - ходить помогают, но не везде.

И не надо, пожалуйста, вот этого снисходительного "дядь" (тебе тоже когда-нибудь 55 стукнет, и ты, внешне держась бодрячком, внутренне поймешь, что ничто, увы, не вечно).
13 авг 2024
M
Mateas89
Damien, а в гугле забанили?) Или ВПН включить религия не позволяет?))
13 авг 2024
Damien
Mateas89, ты, хохотунчик, во-первых, будь "в теме"полностью, а во-вторых, лучше о своих проблемах заботься, пока лоб где-нибудь ненароком на ухабе не расшиб, и не лезь в чужие разговоры, коли не спрашивают.
13 авг 2024
M
Mateas89
Damien, воу-воу, какой пассивно-агрессивно дерзкий)) Я тебе совет дал, как можно видео посмотреть, а тебе ещё и не нравится)) Кстати, разговор публичный, и никому конкретно не адресованный так что могу влезть когда хочу))
13 авг 2024
Damien
Mateas89, мне и до тебя советов надавали выше крыши, а в твоих последующих хамоватых смехуёчках нужды не было. Эту простую мысль ты в состоянии усвоить?
14 авг 2024
M
Mateas89
Damien, скучно всё делать только по нужде)) Да и про VPN ни одного совета не увидел, то про костыли, но эт старческое уже, да)
14 авг 2024
Damien
Mateas89, был у меня этот ваш хвалёный VPN - помог, но ненадолго, сволочь этакая))

На костылях не хожу, даже на палку не опираюсь - на своих двоих по-прежнему шкандыбаю (хотя и медленнее, чем прежде).

просмотров: 573

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