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*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
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Pearl Jam

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|||| 18 май 2024

Гитарист PEARL JAM: «Металл изменил мою жизнь»



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В недавнем интервью "New & Approved" гитарист PEARL JAM Stone Gossard обсудил участие в некоторых классических тяжелых альбомах:

«Тяжелый металл изменил мою жизнь. А потом панк-рок, вдобавок ко всему, открыл мне дверь в тяжелый металл. Потому что я был полным отстоем, а в хэви-металле нужно было быть охренительным волшебником. Если ты не мог тягаться с Yngwie [Malmsteen], ты должен был быть одаренным, а панк-рок позволил мне проявить себя по-другому, а именно: можешь ли ты просто взять пару нот, которые звучат хорошо? И, может быть, этого достаточно, и тогда, возможно, кто-то другой тоже сможет что-то сделать". Больше похоже на подход THE TALKING HEADS»

На вопрос о том, какие пластинки он любил будучи подростком, Stonу ответил:

«MERCYFUL FATE 'The Oath', 'Melissa'. IRON MAIDEN — первые два или три альбома IRON MAIDEN сводили меня с ума. Еще ALICE COOPER. И уже потом я плотно углубился в творчество ALICE COOPER, T. REX и глэм 70-х. Потом были SEX PISTOLS. Насколько хорошо сейчас звучит альбом THE SEX PISTOLS? И в этом нет ничего особенного. Это просто четыре точки зрения, просто впихнутые внутрь».




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