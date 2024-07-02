Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 50
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 45
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
*ACCEPT перезапишут классику 39
*Лидер ACCEPT о жизни в ЭсЭшЭй 28
*Как ИИ помогает в работе? Отвечает лидер FEAR FACTORY 27
*Хорошего ли ударника нашли SLIPKNOT? Отвечает MIKE PORTNOY 25
*DAVID VINCENT о ранних MORBID ANGEL 19
*Барабанщик DREAM THEATER: «Новый альбом стартует с того мест... 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 50
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 45
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
*ACCEPT перезапишут классику 39
[= ||| все новости группы



*

Pearl Jam

*



2 июл 2024 : 		 Гитарист PEARL JAM: «Трамп — артист, а Байден молодец!»

18 май 2024 : 		 Гитарист PEARL JAM: «Металл изменил мою жизнь»

29 апр 2024 : 		 PEARL JAM в The Howard Stern Show

23 апр 2024 : 		 Вокалист PEARL JAM: «Трамп в отчаянии»

18 апр 2024 : 		 Новая песня PEARL JAM

22 мар 2024 : 		 Новая песня PEARL JAM

13 фев 2024 : 		 Новая песня PEARL JAM

11 янв 2024 : 		 PEARL JAM обещают тяжелый альбом

30 ноя 2023 : 		 Новый альбом PEARL JAM полностью готов

20 окт 2023 : 		 Новый релиз PEARL JAM выйдет осенью

14 сен 2023 : 		 PEARL JAM почти закончили

2 сен 2023 : 		 PEARL JAM отыграли первое в 2023 году шоу

21 июл 2023 : 		 Награда PEARL JAM в руках ROCKAWAY RECORDS

9 июл 2023 : 		 PEARL JAM хотят выпустить альбом в 2024

19 дек 2022 : 		 Гитарист PEARL JAM: «Не думаю, что мы что-то заново изобрели»

18 дек 2022 : 		 PEARL JAM готовят новый материал

1 авг 2022 : 		 Гитарист PEARL JAM — о влиянии гранжа на рок

28 июн 2022 : 		 Обновленная версия альбома PEARL JAM

14 май 2022 : 		 MATT CAMERON пропустил первое за 24 года шоу PEARL JAM

22 мар 2022 : 		 EDDIE VEDDER x NASA: Видео

23 фев 2022 : 		 DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к вокалисту PEARL JAM

14 янв 2022 : 		 Вокалист PEARL JAM представил новый трек

19 ноя 2021 : 		 Вокалист PEARL JAM представил новый трек

5 ноя 2021 : 		 Вокалист PEARL JAM исполнил сольный номер

1 окт 2021 : 		 PEARL JAM отыграли первое за три года шоу

10 сен 2021 : 		 Вокалист PEARL JAM представил сингл
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист PEARL JAM: «Трамп — артист, а Байден молодец!»



zoom
В недавнем интервью у Stone Gossard'a спросили, считает ли он возможным, что Трамп вновь станет президентом:

«Думаю, это возможно. В каком-то смысле Трамп - это артист, и есть люди, которые подыгрывают ему, потому что это их определенным образом устраивает. В конце концов, я надеюсь, они поймут, что это серьезнее, чем перформанс»".

Что касается того, какими, по его мнению, будут последствия, если Трампа все-таки переизберут, он сказал:

«Мне всегда кажется, что равные и противоположные энергии сталкиваются друг с другом, и когда что-то заходит слишком далеко в одну сторону, вы высвобождаете другую энергию, которая вернет все в другое русло, но вы не знаете, как именно это случится. Я все еще думаю, что это будет частью уравнения, что если он каким-то образом получит все, что хочет, то его встретит какая-то сила, которую он не ожидает, и она изменит направление. Это лучшее, на что я могу надеяться.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Джо Байден справился со своими обязанностями на нынешнем посту президента США, он ответил:

«Я не эксперт. Я аналитик на диване. Я думаю, что когда люди будут вспоминать об этом, они скажут, что есть некоторые моменты, которые он сделал, но которые не были оценены по достоинству. Я думаю, что в том, что он делает, есть какая-то изощренность».




Like!+0Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

2 июл 2024
Corpsegrinder04
Да оба они артисты. Глянул дебаты их на досуге поржал вдоволь.
Кандидаты в президенты, пока ещё самой мощной страны в мире выглядят как обычное посмешище. Глупые суждения, путанница в формулировках, что один, что другой лыко не вяжут, скатывания на обзывательства , приколы пацанские кто там в гольфе мяч дальше запулит. Я хз как там людям в Сша, но как по мне это выглядит позорно. Вот на Дарксайде они бы своими были точно )))))
Думал у нас в стране внутриполитический кризис, там чувствуется не лучше с такими то кандидатами.
Весь этот базар, ну точно не уровень руководителя самой крутой державы )) Результат развития демократии на лицо.
Хз, может это конечно как шоу подано, но должна быть грань какая-то.
Like!3
2 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, мне кажется это результат того, что молодеж нахуй не хочет такой хуйнёй заниматься, и остались там одни ебанутые старики
Like!2
2 июл 2024
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг, ну может Маск выползет когда-нибудь.
2 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, не, он в ЮАР же родился, ему не положено
2 июл 2024
Damien
"Думал у нас в стране внутриполитический кризис, там чувствуется не лучше с такими то кандидатами"

Ну, там у людей хотя бы есть выбор - пусть даже между клоуном и маразматиком.

просмотров: 257

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом