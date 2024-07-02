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Гитарист PEARL JAM: «Трамп — артист, а Байден молодец!»
В недавнем интервью у Stone Gossard'a спросили, считает ли он возможным, что Трамп вновь станет президентом:
«Думаю, это возможно. В каком-то смысле Трамп - это артист, и есть люди, которые подыгрывают ему, потому что это их определенным образом устраивает. В конце концов, я надеюсь, они поймут, что это серьезнее, чем перформанс»".
Что касается того, какими, по его мнению, будут последствия, если Трампа все-таки переизберут, он сказал:
«Мне всегда кажется, что равные и противоположные энергии сталкиваются друг с другом, и когда что-то заходит слишком далеко в одну сторону, вы высвобождаете другую энергию, которая вернет все в другое русло, но вы не знаете, как именно это случится. Я все еще думаю, что это будет частью уравнения, что если он каким-то образом получит все, что хочет, то его встретит какая-то сила, которую он не ожидает, и она изменит направление. Это лучшее, на что я могу надеяться.
Отвечая на вопрос, считает ли он, что Джо Байден справился со своими обязанностями на нынешнем посту президента США, он ответил:
«Я не эксперт. Я аналитик на диване. Я думаю, что когда люди будут вспоминать об этом, они скажут, что есть некоторые моменты, которые он сделал, но которые не были оценены по достоинству. Я думаю, что в том, что он делает, есть какая-то изощренность».
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Кандидаты в президенты, пока ещё самой мощной страны в мире выглядят как обычное посмешище. Глупые суждения, путанница в формулировках, что один, что другой лыко не вяжут, скатывания на обзывательства , приколы пацанские кто там в гольфе мяч дальше запулит. Я хз как там людям в Сша, но как по мне это выглядит позорно. Вот на Дарксайде они бы своими были точно )))))
Думал у нас в стране внутриполитический кризис, там чувствуется не лучше с такими то кандидатами.
Весь этот базар, ну точно не уровень руководителя самой крутой державы )) Результат развития демократии на лицо.
Хз, может это конечно как шоу подано, но должна быть грань какая-то.
Ну, там у людей хотя бы есть выбор - пусть даже между клоуном и маразматиком.