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Гитарист PEARL JAM: «Трамп — артист, а Байден молодец!»



В недавнем интервью у Stone Gossard'a спросили, считает ли он возможным, что Трамп вновь станет президентом:



«Думаю, это возможно. В каком-то смысле Трамп - это артист, и есть люди, которые подыгрывают ему, потому что это их определенным образом устраивает. В конце концов, я надеюсь, они поймут, что это серьезнее, чем перформанс»".



Что касается того, какими, по его мнению, будут последствия, если Трампа все-таки переизберут, он сказал:



«Мне всегда кажется, что равные и противоположные энергии сталкиваются друг с другом, и когда что-то заходит слишком далеко в одну сторону, вы высвобождаете другую энергию, которая вернет все в другое русло, но вы не знаете, как именно это случится. Я все еще думаю, что это будет частью уравнения, что если он каким-то образом получит все, что хочет, то его встретит какая-то сила, которую он не ожидает, и она изменит направление. Это лучшее, на что я могу надеяться.



Отвечая на вопрос, считает ли он, что Джо Байден справился со своими обязанностями на нынешнем посту президента США, он ответил:



«Я не эксперт. Я аналитик на диване. Я думаю, что когда люди будут вспоминать об этом, они скажут, что есть некоторые моменты, которые он сделал, но которые не были оценены по достоинству. Я думаю, что в том, что он делает, есть какая-то изощренность».







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