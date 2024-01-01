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*KISS набрали миллиард 32
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 28
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 27
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 25
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 23
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GWAR

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19 июл 2024 : 		 GWAR исполняют песню Кена

7 ноя 2023 : 		 Из GWAR уходит гитарист

17 окт 2023 : 		 LZZY HALE присоединилась на сцене к GWAR

3 сен 2023 : 		 Визуальный ряд от GWAR

12 июн 2023 : 		 Обновленный трек GWAR

9 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления GWAR

22 окт 2022 : 		 Lizzy Hale в новом видео GWAR

6 июн 2022 : 		 Новое видео GWAR

22 май 2022 : 		 Новая песня GWAR

27 апр 2022 : 		 Новое видео GWAR

28 янв 2022 : 		 Новый альбом GWAR выйдет летом

1 окт 2021 : 		 GWAR выпустили NFT

30 сен 2021 : 		 Как DAVE GROHL чуть не оказался в GWAR

14 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза GWAR

20 июл 2021 : 		 Концертный релиз GWAR выйдет осенью

29 июн 2021 : 		 Фигурка от GWAR

7 май 2021 : 		 Виски GWAR выйдет весной

1 май 2021 : 		 Новое видео GWAR

26 мар 2021 : 		 Новый ЕР GWAR выйдет весной

24 мар 2021 : 		 GWAR и PUCK HCKY выпустили мерч

22 дек 2020 : 		 Кавер-версия ELTON JOHN от GWAR + MUTOID MAN

11 дек 2020 : 		 GWAR вместе с Catoctin Creek выпускают "Ragnarök Rye"

25 ноя 2020 : 		 Новое видео GWAR

25 ноя 2020 : 		 Акустика от GWAR

7 окт 2020 : 		 Концертное видео GWAR

24 июн 2020 : 		 Вокалист GWAR: «Вряд ли Одерус хотел встать на место Ли»
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|||| сегодня

GWAR исполняют песню Кена



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GWAR представили свою версию композиции "I'm Just Ken", оригинал которой был включен в саундтрек фильма Барби.




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