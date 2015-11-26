28 фев 2019



Барабанщик WARRANT победил рак



Барабанщик WARRANT Steven Sweet сообщил, что победил рак. Эти новости появились спустя три месяца после того, как он сообщил, что у него обнаружен умеренно агрессивный рак предстательной железы.















+0 -0









просмотров: 141

