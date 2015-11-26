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*Басист NICKELBACK: «Мы, похоже, делаем нечто правильное, есл... 22
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Warrant

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28 фев 2019 : 		 Барабанщик WARRANT победил рак

28 дек 2017 : 		 Дочка вокалиста WARRANT записала кавер-версию хита WARRANT

10 май 2017 : 		 Вокалист WARRANT: «Джени благословил меня на эту роль»

5 май 2017 : 		 Новое видео WARRANT

21 апр 2017 : 		 Новая песня WARRANT

8 апр 2017 : 		 Новая песня WARRANT

8 апр 2017 : 		 Новое видео WARRANT

4 апр 2017 : 		 Видео с выступления WARRANT

25 мар 2017 : 		 Новая песня WARRANT

10 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WARRANT

10 фев 2017 : 		 Новая песня WARRANT

24 янв 2017 : 		 Название нового альбома WARRANT

10 ноя 2016 : 		 Видео с выступления WARRANT

7 ноя 2016 : 		 WARRANT готовятся к записи

11 окт 2016 : 		 Барабанщик WARRANT перенес операцию

12 авг 2016 : 		 WARRANT начнут запись в декабре

13 мар 2016 : 		 Гитарист WARRANT не одобрил обложку посмертного альбома JANI LANE'a

29 фев 2016 : 		 MICHAEL ANTHONY присоединился к вокалисту WARRANT

19 фев 2016 : 		 Сборник кавер-версий бывшего вокалиста WARRANT

16 фев 2016 : 		 У WARRANT есть пять песен

14 янв 2016 : 		 Видео от WARRANT

11 авг 2015 : 		 Видео с выступления WARRANT

18 май 2015 : 		 Видео с выступления WARRANT

16 июл 2014 : 		 Видео с выступления WARRANT

5 мар 2013 : 		 Вокалист WARRANT исполнил песню в акустике

1 мар 2012 : 		 Барабанщик WARRANT выпустил цифровой ЕР
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|||| 28 фев 2019

Барабанщик WARRANT победил рак



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Барабанщик WARRANT Steven Sweet сообщил, что победил рак. Эти новости появились спустя три месяца после того, как он сообщил, что у него обнаружен умеренно агрессивный рак предстательной железы.



WARRANT Drummer STEVEN SWEET Declared Cancer-Free




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