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Гитарист WARRANT намекает на новую музыку



Гитарист WARRANT Joey Allen в разговоре с "Metalhead Bash" намекнул о том, что группа готовит что-то новое. В ответ на вопрос о том, чем команда занималась на карантине, он сказал:



«Мы ждём, когда же сможем отправиться в тур, когда всё это будет безопасно и возможно. Но кроме этого, может быть, будет от нас и что-то новенькое...».













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