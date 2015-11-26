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Warrant

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30 июн 2020 : 		 Гитарист WARRANT намекает на новую музыку

28 май 2020 : 		 Гитарист WARRANT: «Есть намётки для альбома»

30 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют хит LADY GAGA

25 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют песню 'God Bless America'

20 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют песню Билли Айлиш

17 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют THE NEIGHBOURHOOD

13 апр 2020 : 		 Дочь Джени Лейна исполняет песню WARRANT

3 апр 2020 : 		 Акустика от вокалиста WARRANT

30 мар 2020 : 		 Акустика от гитариста WARRANT

9 янв 2020 : 		 Обнародована аудиозапись, которая косвенно подтверждает, что вокалист WARRANT был изнасилован

22 окт 2019 : 		 Рассказ о выступлении WARRANT

22 май 2019 : 		 JERRY DIXON: «ROBERT MASON и оригинальные участники — это WARRANT на стероидах»

28 фев 2019 : 		 Барабанщик WARRANT победил рак

28 дек 2017 : 		 Дочка вокалиста WARRANT записала кавер-версию хита WARRANT

10 май 2017 : 		 Вокалист WARRANT: «Джени благословил меня на эту роль»

5 май 2017 : 		 Новое видео WARRANT

21 апр 2017 : 		 Новая песня WARRANT

8 апр 2017 : 		 Новая песня WARRANT

8 апр 2017 : 		 Новое видео WARRANT

4 апр 2017 : 		 Видео с выступления WARRANT

25 мар 2017 : 		 Новая песня WARRANT

10 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WARRANT

10 фев 2017 : 		 Новая песня WARRANT

24 янв 2017 : 		 Название нового альбома WARRANT

10 ноя 2016 : 		 Видео с выступления WARRANT

7 ноя 2016 : 		 WARRANT готовятся к записи
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Гитарист WARRANT намекает на новую музыку



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Гитарист WARRANT Joey Allen в разговоре с "Metalhead Bash" намекнул о том, что группа готовит что-то новое. В ответ на вопрос о том, чем команда занималась на карантине, он сказал:

«Мы ждём, когда же сможем отправиться в тур, когда всё это будет безопасно и возможно. Но кроме этого, может быть, будет от нас и что-то новенькое...».

WARRANT





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