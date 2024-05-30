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*Новое видео NIGHTWISH 44
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 37
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 29
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Warrant

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Вокалист WARRANT о тяготах туровой жизни: «И где я сегодня нахожусь?»



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В рамках недавнего интервью 96.1 KLPX ROBERT MASON поделился тяготами туровой жизни:

«Путешествие — единственная часть, которая, как мне кажется, может действовать нам на нервы. Это не похоже на рекламный ролик или анонс, это не фантастика. Это и есть работа, на которую я хожу. Если вы едете по автостраде вместе со многими другими людьми, чтобы добраться до своего офиса или работы, или где бы они ни находились, и в течение дня сталкиваетесь с этой проблемой, час-пик, что угодно, я просыпаюсь в два часа, в каком бы часовом поясе я ни находился, а иногда и раньше по утрам. Именно тогда начинается ваш день. Звенит будильник. И вы, типа, «О». Если ты живешь в отеле, то это, типа, душ, фургоны, гонка в аэропорт, надежда перекусить или отдохнуть, а потом ты уже в самолете или двух или трех, чтобы либо отправиться на работу, либо вернуться домой, либо отправиться на следующее шоу после предыдущего.

Я ни в коем случае не ерничаю, потому что я люблю свою работу — я действительно люблю свою работу, — но то, что все остальные находят... Вот в чем загвоздка - то, что все остальные находят захватывающим, например, упаковка багажа, поездка в путешествие. Например, вы едете на Гавайи, или вы едете в Диснейленд, или еще куда-нибудь, даже если вы росли ребенком, эти моменты для коммивояжера, которым я, по сути, и являюсь, — это привычные действия, к которыми вы привыкли и которые вам приходится выполнять ради своей работы. Например, задержка рейса или плохая погода, и ты сидишь в аэропорту, и проходит немало часов, прежде чем ты сядешь в самолет, чтобы отправиться в следующий город, потом ты приезжаешь туда и [заселяешься] в новый отель.

Иногда мне приходится фотографировать дверь отеля на мобильный телефон, чтобы знать, какой у меня номер комнаты. Потому что я захожу в лифт и еду на шестой этаж, а не на восьмой, подхожу к своему вчерашнему номеру и говорю: »О, это вчерашний. Извините». И возвращаюсь в свой номер. Не то чтобы у меня была ужасная память, но это то самое клише, вроде «В каком городе я сегодня нахожусь?»

Все медленно идет к кульминации всего дня — выходу на сцену. А как певец, я должен быть немного более осторожным, и мне нужно успокоиться. Я не пью и никогда не употреблял наркотики — я вырос спортсменом — и, возможно, это дает мне некоторое преимущество, позволяя быть немного собраннее к тому времени, когда мне нужно будет выходить на сцену. Но, да, чувак, это забавно, потому что все ведет к этому... Я иногда говорю об этом друзьям или людям, которые не понимают твоей профессии, типа: «Чем ты занимаешься?» Половину времени я не хочу им рассказывать, но если они настаивают, то я говорю, что это 22 с половиной часа полной ерунды, чтобы выйти на сцену на полтора часа. А все остальное — это гостиница, тренировка, душ, разогрев, подготовка к шоу, все то, что приводит к тому, что, как я уже сказал, твое расписание дня начинается с утреннего пробуждения, когда бы оно ни было, чтобы иметь возможность совершать перелеты, ездить в фургоне, делать все то, что приводит к тому, что мы сидим в гримерке, все разогреваются, и я иду... Я всегда смотрю на часы: «Восемь минут», и это восемь минут до того момента, когда начнется вступительная запись. Или вот Joey [Allen, гитарист WARRANT], он такой... И это даже забавно: «Mason, который час?», потому что он уже напевает и разогревается, а все готовятся, и мы все — пятеро из нас и очень мало других людей, если вообще есть такие и похожие... Мы закрываем гримерку в последний момент перед шоу и избавляемся от последних связей и всего остального. А потом мы выходим на сцену. Все сводится к одному моменту — когда включается свет».

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30 май 2024
Вашингтон Ирвинг
Ебал я в рот дорогу до дома, на удаленке с ковида, надеюсь, никогда не придется куда-то ездить на работу, особенно в подземке.

просмотров: 89

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