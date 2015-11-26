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Вокалист EARLY RAY: «Джени Лейн не получил признания, которого заслуживал»



В начале лета группа EARLY RAY, ведомая Rayen'ом Belchere (Bourbon Crow), представила собственную версию хита WARRANT Cherry Pie, выпущенную под названием "Apple Pie", и в недавнем интервью он рассказал о том, как появилась эта версия:



«Я рос в 80-е, в конце 90-х у меня была группа в Лос-Анджелесе, и менеджером был Obie Steinman, который также работал с Джени Лейном. Я связался с ним, мы должны были сочинять вместе. По сути это ситуация, когда студент учится у мастера. Позднее Stevie Rachelle поставил мне кантри-версию "Cherry Pie", которая называлась "Apple Pie", и которую сделал Billy Morris, игравший какое-то время в WARRANT. Как только я её услышал, то понял, что я буду именно ТЕМ ПАРНЕМ, который её запишет. В то время, по понятным причинам, эта песня предназначалась для известных кантри-парней, но я знал, что я её заполучу, потому что если ты не тот, кто жил на Сансет-Стрип, ты не можешь должным образом представить песню из 80-х. Забавно, но я вроде как претендую на то, чтобы таким быть, — я хоть и родился в Каролине, рос-то я на Сансет-Стрип. В январе, кто бы ни владел ей, отдал права, и я наконец-то смог её записать. Это же песня для арен, стадионов! Нам не терпится дождаться реакции людей на этот трек, это же самое то для вечеринок. Если ты любишь Сансет или любишь сразу и то, и то... Тебе она понравится!»



О Джени Лейне:



«О, я большой фанат Джени. Я считаю, что он не получил должного внимания и признания в то время. Я вижу некоторые перемены с выходом "Apple Pie". Не буду брать на себя все заслуги, но я точно приоткрыл одно из окошек. Многие начали хвалить этого человека, и я определённо один из них!»



На вопрос о том, насколько близки современный кантри и металл-сцена 80-х, он ответил:



«Если вы закроете глаза, то можете вспомнить о том, какими были концерты POISON или WARRANT в то время. Энергичными и весёлыми. Единственное, где сейчас вы можете найти схожие эмоции, — это кантри-концерт. Сходите на современное кантри-шоу, люди там тусят, пьют, знакомятся с девочками, парни меряются своими машинами... Это просто энергетика веселья. То есть ровно то же самое, что было в 80-е!»







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