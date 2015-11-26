Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK 275
*Новое видео ACCEPT 260
*Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом» 55
*HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина» 48
*ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!» 38
[= ||| все новости группы



*

Warrant

*



8 окт 2020 : 		 Вокалист EARLY RAY: «Джени Лейн не получил признания, которого заслуживал»

16 июл 2020 : 		 Гитарист WARRANT о концертах: «Мы не будем первыми подопытными кроликами»

30 июн 2020 : 		 Гитарист WARRANT намекает на новую музыку

28 май 2020 : 		 Гитарист WARRANT: «Есть намётки для альбома»

30 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют хит LADY GAGA

25 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют песню 'God Bless America'

20 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют песню Билли Айлиш

17 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют THE NEIGHBOURHOOD

13 апр 2020 : 		 Дочь Джени Лейна исполняет песню WARRANT

3 апр 2020 : 		 Акустика от вокалиста WARRANT

30 мар 2020 : 		 Акустика от гитариста WARRANT

9 янв 2020 : 		 Обнародована аудиозапись, которая косвенно подтверждает, что вокалист WARRANT был изнасилован

22 окт 2019 : 		 Рассказ о выступлении WARRANT

22 май 2019 : 		 JERRY DIXON: «ROBERT MASON и оригинальные участники — это WARRANT на стероидах»

28 фев 2019 : 		 Барабанщик WARRANT победил рак

28 дек 2017 : 		 Дочка вокалиста WARRANT записала кавер-версию хита WARRANT

10 май 2017 : 		 Вокалист WARRANT: «Джени благословил меня на эту роль»

5 май 2017 : 		 Новое видео WARRANT

21 апр 2017 : 		 Новая песня WARRANT

8 апр 2017 : 		 Новая песня WARRANT

8 апр 2017 : 		 Новое видео WARRANT

4 апр 2017 : 		 Видео с выступления WARRANT

25 мар 2017 : 		 Новая песня WARRANT

10 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WARRANT

10 фев 2017 : 		 Новая песня WARRANT

24 янв 2017 : 		 Название нового альбома WARRANT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист EARLY RAY: «Джени Лейн не получил признания, которого заслуживал»



*
zoom
*
* *
В начале лета группа EARLY RAY, ведомая Rayen'ом Belchere (Bourbon Crow), представила собственную версию хита WARRANT Cherry Pie, выпущенную под названием "Apple Pie", и в недавнем интервью он рассказал о том, как появилась эта версия:

«Я рос в 80-е, в конце 90-х у меня была группа в Лос-Анджелесе, и менеджером был Obie Steinman, который также работал с Джени Лейном. Я связался с ним, мы должны были сочинять вместе. По сути это ситуация, когда студент учится у мастера. Позднее Stevie Rachelle поставил мне кантри-версию "Cherry Pie", которая называлась "Apple Pie", и которую сделал Billy Morris, игравший какое-то время в WARRANT. Как только я её услышал, то понял, что я буду именно ТЕМ ПАРНЕМ, который её запишет. В то время, по понятным причинам, эта песня предназначалась для известных кантри-парней, но я знал, что я её заполучу, потому что если ты не тот, кто жил на Сансет-Стрип, ты не можешь должным образом представить песню из 80-х. Забавно, но я вроде как претендую на то, чтобы таким быть, — я хоть и родился в Каролине, рос-то я на Сансет-Стрип. В январе, кто бы ни владел ей, отдал права, и я наконец-то смог её записать. Это же песня для арен, стадионов! Нам не терпится дождаться реакции людей на этот трек, это же самое то для вечеринок. Если ты любишь Сансет или любишь сразу и то, и то... Тебе она понравится!»

О Джени Лейне:

«О, я большой фанат Джени. Я считаю, что он не получил должного внимания и признания в то время. Я вижу некоторые перемены с выходом "Apple Pie". Не буду брать на себя все заслуги, но я точно приоткрыл одно из окошек. Многие начали хвалить этого человека, и я определённо один из них!»

На вопрос о том, насколько близки современный кантри и металл-сцена 80-х, он ответил:

«Если вы закроете глаза, то можете вспомнить о том, какими были концерты POISON или WARRANT в то время. Энергичными и весёлыми. Единственное, где сейчас вы можете найти схожие эмоции, — это кантри-концерт. Сходите на современное кантри-шоу, люди там тусят, пьют, знакомятся с девочками, парни меряются своими машинами... Это просто энергетика веселья. То есть ровно то же самое, что было в 80-е!»

EARLY RAY Frontman RAYEN BELCHERE On Reimagining WARRANT's



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 149

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом