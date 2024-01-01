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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 23
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 20
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 17
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Warrant

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30 мар 2021 : 		 Гитарист WARRANT — о возможности записи альбома

3 мар 2021 : 		 Кавер-версия WARRANT от TAVARES PROJECT

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30 июн 2020 : 		 Гитарист WARRANT намекает на новую музыку

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25 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют песню 'God Bless America'
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WARRANT думают о документалке



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Гитарист WARRANT в недавнем интервью ответил на вопрос, стоит ли поклонникам ждать новую пластинку:

«Дело в том, что на первых трех пластинках WARRANT [оригинальный фронтмен WARRANT] Джени Лейн был творческой силой, стоящей за написанием всех песен, что великолепно. Я к тому, что он был великолепен в этом. И это было волшебное время для всех. Когда у тебя есть парень, который приносит такие песни, как '[Mr.] Rainmaker' и ''Uncle Tom's Cabin'', и никто другой не приносит ''Uncle Tom's Cabin'', ты такой: ''Ладно, продолжай''. И когда его не было в группе, а нас было пятеро, все было примерно так же. Кто бы ни писал музыку, он ее приносит. Если она хороша и закончена, тогда все готово. И я не столько автор песен, сколько гитарист. У меня отлично получается интерпретировать людей, которые не умеют играть на гитаре, и превращать все это в круто звучащие риффы, так, как играю я. Но дело доходит до того, что если есть риффы, и вам нужно, чтобы кто-то пришел и написал к ним текст, что ж, тогда все должны обратить внимание и посмотреть, есть ли здесь рифф. Так что выбор песен и то, как мы собираем альбом, - очень сложная задача. Почему-то для WARRANT это очень сложно. И удивительно, что после такого альбома, как «Louder, Harder, Faster», группа все еще вместе. Так что, предвкушая новую пластинку, вы думаете: «Хм». [Смеется] «Хотите ли вы повторить это сейчас — что сейчас? — семь лет спустя? И я полагаю, что какое-то желание есть, но оно не очень сильное.

Новая музыка сейчас совсем другая. Люди выпускают пластинки, и никого это не волнует. Так что будем ли мы делать по несколько песен за раз и выпускать по одной-две? Я не знаю, какой будет наша модель. Мы не собираемся уходить. Как это? Ты хочешь, чтобы мы ушли? Мы не собираемся. И мы по-прежнему даем 50 или 60 концертов в год здесь [в США]».

Далее он сказал, что поклонники WARRANT могут ожидать чего-то еще, что удовлетворит их тягу к новому продукту.

«Мы перелопатили кучу наших архивов с видеокассетами, фотографиями и прочими вещами, которые у нас всех четверых хранились в коробках на чердаке, и достали их. Ведь в те времена у всех были такие маленькие видеокамеры. Так что есть частное видео 1987 года. И я думаю, что мы попытаемся каталогизировать все эти данные и создать из них что-то вроде документального фильма. И это следующий проект. Так что если кто-то был с группой с самого начала, с «Dirty Rotten Filthy Stinking Rich» и далее, они смогут заглянуть в то, что мы делали, и сравнить с тем, что вы думали что мы делали. Были ли вы правы? Ошибались ли вы? Я к тому, что это, конечно, ни в коем случае не будет иметь рейтинг X, но если вы увидите некоторые из тех вещей, которые происходили, это будет очень весело. Не знаю, будет ли он оценен как комедия или нет, но там есть много забавного. Вот и все».




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