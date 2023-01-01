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Почему JERRY DIXON не играл с WARRANT на последних концертах?



Отвечает Joey Allen:



«Смотрите, Jerry был в этой группе с самого начала. Он играл на каждом концерте в течение 35 лет. Это не чуждо никому, кто путешествует и совершает 125-150 перелетов в год, — от этого можно сгореть. Вы можете устать от отелей, вы можете устать от самолетов, и Jerry просто необходимо сделать перерыв. Он здоров. Он приезжает и играет на концертах в конце каждого месяца. С Jerry все в порядке. Все в порядке с группой. Robbie Crane, который является потрясающим басистом и удивительным человеком, играет на басу в этой группе практически с тех пор, как с COVID было покончено, и мы вернулись. И он привнес в группу совершенно другой набор инструментов, который заставил всех в коллективе повысить свой уровень игры. Так что для нас, хотя мы и хотели бы, чтобы Jerry был рядом с нами 24 часа в сутки, это не так. Будет ли он когда-нибудь снова? Не знаю. Мы были бы рады этому. Но если нет, то у нас есть член семьи в лице Robbie. Он знаком с ребятами из группы еще с тех пор, как я пришел в 84-м. Он вырос в Голливуде, так что он уже давно является частью музыкальной сцены Лос-Анджелеса. В общем, ситуация сложилась как-то так».











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