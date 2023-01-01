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*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 57
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Warrant

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27 дек 2023 : 		 Почему JERRY DIXON не играл с WARRANT на последних концертах?

22 дек 2023 : 		 Видео с выступления WARRANT

13 дек 2023 : 		 WARRANT пока на паузе

1 окт 2023 : 		 Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит»

4 апр 2023 : 		 Видео с выступления WARRANT

21 мар 2023 : 		 WARRANT работают над новым материалом

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26 июл 2021 : 		 WARRANT выступили без JERRY DIXON

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11 июн 2021 : 		 JACK RUSSELL и участники TRIXTER присоединились к WARRANT

22 май 2021 : 		 Вокалист WARRANT — о новом альбоме: «У нас нет чётких сроков»

16 май 2021 : 		 Гитарист WARRANT: «Мне не хватает Лейна как брата»

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30 мар 2021 : 		 Гитарист WARRANT — о возможности записи альбома

3 мар 2021 : 		 Кавер-версия WARRANT от TAVARES PROJECT

8 окт 2020 : 		 Вокалист EARLY RAY: «Джени Лейн не получил признания, которого заслуживал»

16 июл 2020 : 		 Гитарист WARRANT о концертах: «Мы не будем первыми подопытными кроликами»

30 июн 2020 : 		 Гитарист WARRANT намекает на новую музыку

28 май 2020 : 		 Гитарист WARRANT: «Есть намётки для альбома»

30 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют хит LADY GAGA

25 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют песню 'God Bless America'

20 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют песню Билли Айлиш

17 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют THE NEIGHBOURHOOD

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3 апр 2020 : 		 Акустика от вокалиста WARRANT
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Почему JERRY DIXON не играл с WARRANT на последних концертах?



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Отвечает Joey Allen:

«Смотрите, Jerry был в этой группе с самого начала. Он играл на каждом концерте в течение 35 лет. Это не чуждо никому, кто путешествует и совершает 125-150 перелетов в год, — от этого можно сгореть. Вы можете устать от отелей, вы можете устать от самолетов, и Jerry просто необходимо сделать перерыв. Он здоров. Он приезжает и играет на концертах в конце каждого месяца. С Jerry все в порядке. Все в порядке с группой. Robbie Crane, который является потрясающим басистом и удивительным человеком, играет на басу в этой группе практически с тех пор, как с COVID было покончено, и мы вернулись. И он привнес в группу совершенно другой набор инструментов, который заставил всех в коллективе повысить свой уровень игры. Так что для нас, хотя мы и хотели бы, чтобы Jerry был рядом с нами 24 часа в сутки, это не так. Будет ли он когда-нибудь снова? Не знаю. Мы были бы рады этому. Но если нет, то у нас есть член семьи в лице Robbie. Он знаком с ребятами из группы еще с тех пор, как я пришел в 84-м. Он вырос в Голливуде, так что он уже давно является частью музыкальной сцены Лос-Анджелеса. В общем, ситуация сложилась как-то так».






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