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Гитарист WARRANT — о возможности записи альбома



В рамках недавней беседы гитарист WARRANT Joey Allen ответил на вопрос, не думала ли группа на паузе записать новый альбом:



«Мы говорили об этом в прошлом году, когда пандемия только стартовала, и обсуждали: "Должны ли мы что-то сделать? Может, что-то онлайн? Может, новую пластинку?" И все такие: "Да мы и так этим всем постоянно занимаемся" — с момента, когда я вернулся в группу, Steven вернулся в группу, с 2004 года шестнадцать лет подряд мы не брали перерыва между турами и записями. Думаю, за это время мы создали три пластинки. Так что было решено "простить и отпустить" (с), мы не хотим делать чего-то такого, что причинило бы группе вред. Мы просто отпустили, и всё ушло, а сейчас мы готовы вернуться».



По словам музыканта, все участники группы «очень хотят выступать»:



«Мы хотим вернуться и играть. Мы напряжённо над этим работаем. Мы работаем над этим прямо сейчас, чтобы быть готовыми вернуться и выступать!



Обычно мы не репетируем, мы продолжаем играть. И если ты играешь два-три концерта в месяц, мы не репетируем. Ну а с момента последнего концерта прошло месяцев 13-14, так что мы возвращаемся к репам спустя долгие годы — может, впервые лет за десять. Так что мы готовимся к первой репетиции, которая будет до нашего концерта, и это весело. Очень захватывающе!»







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