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Вокалист WARRANT — о причинах увольнения Джени Лейна



ROBERT MASON в рамках недавнего интервью рассказал о том, какими были причины расставания WARRANT с Джени Лейном:



«Они сказали Джени, что ему лучше держаться подальше от туров, потому что им было трудно поддерживать его трезвым. Они наняли очень дорогого инструктора по борьбе с пьянством, который не смог справиться с этой задачей.



Это ужасно. Он поддался всему этому... Он был в очень мрачном месте, и худшим вариантом для него было ездить в турне. И мои ребята смертельно боялись, что однажды он не позвонит в лобби и умрёт в гостинице в туре, как всё это будет выглядеть и что они будут чувствовать.



Так что да — они сказали: "Больше никакого WARRANT. Пожалуйста, отправляйся домой и поправляйся. И, может быть, мы когда-нибудь поговорим об этом. Но постарайся исправиться.



После моего прихода в WARRANT Джени был жив и некоторое время выступал с сольными шоу. Он собрал группу, в ней было много парней, которых он постоянно привлекал, просто отличных музыкантов. Но он был уже не тем человеком и не в том состоянии».



Лейн умер в августе 2011 года в возрасте 47 лет. Парамедики нашли его тело в номере мотеля Comfort Inn в Вудленд-Хиллз, штат Калифорния, недалеко от Лос-Анджелеса. Лейн на протяжении многих лет боролся с алкогольной зависимостью.







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