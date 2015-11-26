Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом AMORPHIS выйдет зимой 67
*Бывшие участники IN FLAMES собрали THE HALO EFFECT 51
*Новая песня SLIPKNOT 37
*DISTURBED хотят писать 33
*Новый альбом LIMP BIZKIT выйдет осенью 22
[= ||| все новости группы



*

Warrant

*



12 ноя 2021 : 		 Вокалист WARRANT — о причинах увольнения Джени Лейна

26 июл 2021 : 		 WARRANT выступили без JERRY DIXON

7 июл 2021 : 		 Видео с выступления WARRANT

12 июн 2021 : 		 Гитарист WARRANT: «Никто не был готов к смерти Джени»

11 июн 2021 : 		 JACK RUSSELL и участники TRIXTER присоединились к WARRANT

22 май 2021 : 		 Вокалист WARRANT — о новом альбоме: «У нас нет чётких сроков»

16 май 2021 : 		 Гитарист WARRANT: «Мне не хватает Лейна как брата»

6 май 2021 : 		 Гитарист WARRANT вспоминает о том, как играл с Lars'ом Ulrich'ом

30 мар 2021 : 		 Гитарист WARRANT — о возможности записи альбома

3 мар 2021 : 		 Кавер-версия WARRANT от TAVARES PROJECT

8 окт 2020 : 		 Вокалист EARLY RAY: «Джени Лейн не получил признания, которого заслуживал»

16 июл 2020 : 		 Гитарист WARRANT о концертах: «Мы не будем первыми подопытными кроликами»

30 июн 2020 : 		 Гитарист WARRANT намекает на новую музыку

28 май 2020 : 		 Гитарист WARRANT: «Есть намётки для альбома»

30 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют хит LADY GAGA

25 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют песню 'God Bless America'

20 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют песню Билли Айлиш

17 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют THE NEIGHBOURHOOD

13 апр 2020 : 		 Дочь Джени Лейна исполняет песню WARRANT

3 апр 2020 : 		 Акустика от вокалиста WARRANT

30 мар 2020 : 		 Акустика от гитариста WARRANT

9 янв 2020 : 		 Обнародована аудиозапись, которая косвенно подтверждает, что вокалист WARRANT был изнасилован

22 окт 2019 : 		 Рассказ о выступлении WARRANT

22 май 2019 : 		 JERRY DIXON: «ROBERT MASON и оригинальные участники — это WARRANT на стероидах»

28 фев 2019 : 		 Барабанщик WARRANT победил рак

28 дек 2017 : 		 Дочка вокалиста WARRANT записала кавер-версию хита WARRANT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист WARRANT — о причинах увольнения Джени Лейна



*
zoom
*
* *
ROBERT MASON в рамках недавнего интервью рассказал о том, какими были причины расставания WARRANT с Джени Лейном:

«Они сказали Джени, что ему лучше держаться подальше от туров, потому что им было трудно поддерживать его трезвым. Они наняли очень дорогого инструктора по борьбе с пьянством, который не смог справиться с этой задачей.

Это ужасно. Он поддался всему этому... Он был в очень мрачном месте, и худшим вариантом для него было ездить в турне. И мои ребята смертельно боялись, что однажды он не позвонит в лобби и умрёт в гостинице в туре, как всё это будет выглядеть и что они будут чувствовать.

Так что да — они сказали: "Больше никакого WARRANT. Пожалуйста, отправляйся домой и поправляйся. И, может быть, мы когда-нибудь поговорим об этом. Но постарайся исправиться.

После моего прихода в WARRANT Джени был жив и некоторое время выступал с сольными шоу. Он собрал группу, в ней было много парней, которых он постоянно привлекал, просто отличных музыкантов. Но он был уже не тем человеком и не в том состоянии».

Лейн умер в августе 2011 года в возрасте 47 лет. Парамедики нашли его тело в номере мотеля Comfort Inn в Вудленд-Хиллз, штат Калифорния, недалеко от Лос-Анджелеса. Лейн на протяжении многих лет боролся с алкогольной зависимостью.

WARRANT





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 277

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом