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Басист WARRANT обещает нереализованный материал



JERRY DIXON в недавнем интервью ответил на вопрос, не думала ли группа выпустить что-то новое:



«Мы подумываем и, возможно, реализуем что-то вроде бокс-сета из вещей, которые у нас есть с [покойным фронтменом WARRANT] Джени [Лейном], неизданных вещей. Может быть, у нас есть какая-нибудь песня с демо. У нас есть около девяти записей, права на которые вернулись к нам за эти годы. Так что мы хотим сделать что-то вроде бокс-сета с новой музыкой, но также включить в него весь WARRANT — годы Джени, годы Джейме Сент-Джеймса, «Born Again», «Rockaholic», все [это]».



На вопрос о том, есть ли «множество треков» с Джени Лейн, которые не были выпущены, он сказал:



«На самом деле их почти нет, но есть несколько, которые мы получили назад и над поиском которых мы работаем. Много чего произошло с юридической точки зрения, но есть пара бриллиантов, которые мы нашли. Но мы вместе с ним все выпустили. Мы никогда не делали ничего просто так. Если мы собирались записываться, то это была цель — для саундтрека или альбома. Так что у вас есть 99,9 процента всего, что мы сделали».



Рассказывая о том, что может войти в вышеупомянутый бокс-сет, Jerry сказал:



«Допустим, мы сочиняем, записываемся с Джени, и он говорит, но это еще не готовая песня. Так что это может быть что-то, связанное с видео. Мы поделимся всем этим». У нас есть много закулисных материалов о создании альбома «Dog Eat Dog», которые никто никогда не видел».







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