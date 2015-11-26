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Гитарист WARRANT : «Никто не был готов к смерти Джени»



В рамках недавнего интервью с "Waste Some Time With Jason Green гитарист WARRANT Joey Allen'ом рассказал, как он узнал о смерти Джени Лейна:



«Мы были в Северной Дакоте и давали концерт. У нас был выходной, и мы пошли поесть. И тут у меня зазвонил телефон, это был Jeff Blando из SLAUGHTER и группы Vince'а Neil'а, который является нашим хорошим другом. И он сказал: "Мне так жаль". А я такой: "О чём ты говоришь?" Потому что было буквально семь [часов] там, где мы были, и пять в Лос-Анджелесе, и новости ещё не появились. И он рассказал мне. Он извинился за то, что это он сообщил мне: "Чувак, я люблю тебя. Прости. Да благословит тебя Бог". И я положил трубку, оглядел собравшихся за столом и просто всё рассказал. И это было просто ужасно.



Даже если ты знаешь, что кто-то болен, ты ни в коем случае не готов к этому. И я помню, как через десять минут у всех начали разрываться телефоны. И та ночь была ужасной. Мы сидели в замешательстве и пытались что-то придумать... "Мы должны что-то сказать. Если мы ничего не скажем... О Боже". Поэтому мы попытались написать что-то настолько красноречивое, насколько это было возможно для того момента, и опубликовали это».



Затем Joey добавил, что ему и его товарищам по группе было особенно тяжело пережить смерть Джени.



«Я никогда никого не терял... Я потерял своего отца в прошлом году, в октябре. Моему отцу было за 80. К счастью, благодаря COVID я часто бывал рядом с ним и с доктором в последнее время. Поэтому мы смогли провести все те беседы, которые могут провести два любящих друг друга человека перед смертью. И хотя он умер, а это ужасно, все темы были закрыты, и нам было спокойно. И он не боялся умереть, а я не боялся остаться здесь без него. Но я до сих пор ужасно скучаю по нему. Когда у тебя забирают кого-то, как Джени, это немыслимо — это наилучшее слово, что я могу подобрать — и я говорю вовсе не в хорошем смысле. Ты думаешь: "Нет, нет, нет, нет. Это неправильно". А потом ты пытаешься разобраться в ситуации. Это как потерять брата в автокатастрофе или пожаре; люди уходят из жизни разными способами. Это ужасно. Это ужасно до сих пор. Я ощущаю ужас за его семью».







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