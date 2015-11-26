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Warrant

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Гитарист WARRANT о концертах: «Мы не будем первыми подопытными кроликами»



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Гитарист WARRANT Joey Allen недавно был гостем программы "80's Glam Metalcast" и обсудил ближайшие планы на тур:

«Мы попали в этот бизнес, потому что любим музыку, мы фанаты музыки и любим играть. И нам повезло, что у нас в группе был отличный автор песен, мы добились успеха. Так что теперь наша главная цель — выйти на сцену и играть, чтобы людям было весело, и чтобы люди хорошо проводили время. И нет ничего хорошего в том, если ты заболеешь после того, как сходишь на концерт. Так что, честно говоря, для нас это самое важное — просто подождать, пока мы не увидим, что происходит с вакциной, или если ситуация немного смягчится в определённых регионах.

Сейчас у нас нет больших планов относительно гастролей, мы просто сидим и ждём, пока... Мы определённо не будем первыми подопытными кроликами, скажем так. Только потому, что на кону слишком многое, чувак. Итак, "Cherry Pie" [альбому WARRANT] исполняется 30 лет в сентябре, и, надеюсь, следующий год будет для нас хорошим. Возможно, в этом году у нас будет несколько концертов, но самое главное — это здоровье наших поклонников, нашей команды, людей, которые работают на концертах и всех, кто принимает в этом участие».

WARRANT





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