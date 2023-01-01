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WARRANT пока на паузе



У ERIK'a TURNER'a спросили, какие шансы на то, что поклонники услышат от группы что-то новое в ближайшее время:



«Мы пока не уверены, что будем записывать новую музыку. Просто было немного - происходили некоторые события, из-за которых мы не занимались созданием новой музыки. У нас есть несколько риффов. У нас есть несколько полузаконченных песен. Из-за некоторых личных проблем мы сейчас приостановили работу над новым альбомом. Ничего ужасного, просто определенные проблемы в группе»







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