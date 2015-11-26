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Вокалист WARRANT — о новом альбоме: «У нас нет чётких сроков»



В рамках недавнего интервью для подкаста "Thunder Underground" вокалист WARRANT Robert Mason ответил на вопрос, есть ли какие-то планы относительного нового альбома:



«Не то чтобы у нас был определённый график, но мы постоянно работаем. Если говорить откровенно, то в 2019 году в фокусе была 30-я годовщина "Dirty Rotten Filthy Stinking Rich" и турне по этому альбому. Потом в сентябре 1990 года вышел альбом "Cherry Pie", так что в 2020 году исполнилось 30 лет альбому "Cherry Pie". Итак, в начале 2020 года мы переделали декорации, постановку — просто всё, и были готовы: "1, 2, 3, поехали". Мы собирались играть едва ли не все песни с этого альбома, но... Так что, я думаю, мы просто предпримем повторную попытку — если вы играете в гольф, то понимаете этот термин, и как только появятся варианты, мы поедем в турне, посвящённое 30-летию "Cherry Pie". Ну а уже когда с этим закончим, то, вероятнее всего, вернёмся к новому материалу».







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