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Warrant

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22 май 2021 : 		 Вокалист WARRANT — о новом альбоме: «У нас нет чётких сроков»

16 май 2021 : 		 Гитарист WARRANT: «Мне не хватает Лейна как брата»

6 май 2021 : 		 Гитарист WARRANT вспоминает о том, как играл с Lars'ом Ulrich'ом

30 мар 2021 : 		 Гитарист WARRANT — о возможности записи альбома

3 мар 2021 : 		 Кавер-версия WARRANT от TAVARES PROJECT

8 окт 2020 : 		 Вокалист EARLY RAY: «Джени Лейн не получил признания, которого заслуживал»

16 июл 2020 : 		 Гитарист WARRANT о концертах: «Мы не будем первыми подопытными кроликами»

30 июн 2020 : 		 Гитарист WARRANT намекает на новую музыку

28 май 2020 : 		 Гитарист WARRANT: «Есть намётки для альбома»

30 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют хит LADY GAGA

25 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют песню 'God Bless America'

20 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют песню Билли Айлиш

17 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют THE NEIGHBOURHOOD

13 апр 2020 : 		 Дочь Джени Лейна исполняет песню WARRANT

3 апр 2020 : 		 Акустика от вокалиста WARRANT

30 мар 2020 : 		 Акустика от гитариста WARRANT

9 янв 2020 : 		 Обнародована аудиозапись, которая косвенно подтверждает, что вокалист WARRANT был изнасилован

22 окт 2019 : 		 Рассказ о выступлении WARRANT

22 май 2019 : 		 JERRY DIXON: «ROBERT MASON и оригинальные участники — это WARRANT на стероидах»

28 фев 2019 : 		 Барабанщик WARRANT победил рак

28 дек 2017 : 		 Дочка вокалиста WARRANT записала кавер-версию хита WARRANT

10 май 2017 : 		 Вокалист WARRANT: «Джени благословил меня на эту роль»

5 май 2017 : 		 Новое видео WARRANT

21 апр 2017 : 		 Новая песня WARRANT

8 апр 2017 : 		 Новая песня WARRANT

8 апр 2017 : 		 Новое видео WARRANT
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Вокалист WARRANT — о новом альбоме: «У нас нет чётких сроков»



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В рамках недавнего интервью для подкаста "Thunder Underground" вокалист WARRANT Robert Mason ответил на вопрос, есть ли какие-то планы относительного нового альбома:

«Не то чтобы у нас был определённый график, но мы постоянно работаем. Если говорить откровенно, то в 2019 году в фокусе была 30-я годовщина "Dirty Rotten Filthy Stinking Rich" и турне по этому альбому. Потом в сентябре 1990 года вышел альбом "Cherry Pie", так что в 2020 году исполнилось 30 лет альбому "Cherry Pie". Итак, в начале 2020 года мы переделали декорации, постановку — просто всё, и были готовы: "1, 2, 3, поехали". Мы собирались играть едва ли не все песни с этого альбома, но... Так что, я думаю, мы просто предпримем повторную попытку — если вы играете в гольф, то понимаете этот термин, и как только появятся варианты, мы поедем в турне, посвящённое 30-летию "Cherry Pie". Ну а уже когда с этим закончим, то, вероятнее всего, вернёмся к новому материалу».

WARRANT





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