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WARRANT работают над новым материалом



В рамках беседы с "The Five Count" гитарист WARRANT Joey Allen ответил на вопрос о планах относительно нового материала:



«На самом деле мы сейчас сочиняем материал для пластинки. Так что все отправляют риффы. В наше время это можно сделать через Интернет. У нас есть облачная файловая система, куда мы загружаем идеи. И кто-то возьмёт музыкальную идею, наложит на неё текст, и мы начнём создавать наши песни. Так что, возможно, этой осенью мы снова засядем в студии и запишем следующий альбом после "Louder Harder Faster", который вышел, кажется, шесть лет назад. Процесс записи занимает около четырёх или пяти недель, так что, возможно, в начале следующего года мы выпустим что-то новое, чтобы все могли послушать, и снова отправимся в путь, чтобы выступить в его поддержку».







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