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*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 21
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 16
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 14
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 12
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Warrant

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21 мар 2023 : 		 WARRANT работают над новым материалом

12 ноя 2021 : 		 Вокалист WARRANT — о причинах увольнения Джени Лейна

26 июл 2021 : 		 WARRANT выступили без JERRY DIXON

7 июл 2021 : 		 Видео с выступления WARRANT

12 июн 2021 : 		 Гитарист WARRANT: «Никто не был готов к смерти Джени»

11 июн 2021 : 		 JACK RUSSELL и участники TRIXTER присоединились к WARRANT

22 май 2021 : 		 Вокалист WARRANT — о новом альбоме: «У нас нет чётких сроков»

16 май 2021 : 		 Гитарист WARRANT: «Мне не хватает Лейна как брата»

6 май 2021 : 		 Гитарист WARRANT вспоминает о том, как играл с Lars'ом Ulrich'ом

30 мар 2021 : 		 Гитарист WARRANT — о возможности записи альбома

3 мар 2021 : 		 Кавер-версия WARRANT от TAVARES PROJECT

8 окт 2020 : 		 Вокалист EARLY RAY: «Джени Лейн не получил признания, которого заслуживал»

16 июл 2020 : 		 Гитарист WARRANT о концертах: «Мы не будем первыми подопытными кроликами»

30 июн 2020 : 		 Гитарист WARRANT намекает на новую музыку

28 май 2020 : 		 Гитарист WARRANT: «Есть намётки для альбома»

30 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют хит LADY GAGA

25 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют песню 'God Bless America'

20 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют песню Билли Айлиш

17 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют THE NEIGHBOURHOOD

13 апр 2020 : 		 Дочь Джени Лейна исполняет песню WARRANT

3 апр 2020 : 		 Акустика от вокалиста WARRANT

30 мар 2020 : 		 Акустика от гитариста WARRANT

9 янв 2020 : 		 Обнародована аудиозапись, которая косвенно подтверждает, что вокалист WARRANT был изнасилован

22 окт 2019 : 		 Рассказ о выступлении WARRANT

22 май 2019 : 		 JERRY DIXON: «ROBERT MASON и оригинальные участники — это WARRANT на стероидах»

28 фев 2019 : 		 Барабанщик WARRANT победил рак
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WARRANT работают над новым материалом



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В рамках беседы с "The Five Count" гитарист WARRANT Joey Allen ответил на вопрос о планах относительно нового материала:

«На самом деле мы сейчас сочиняем материал для пластинки. Так что все отправляют риффы. В наше время это можно сделать через Интернет. У нас есть облачная файловая система, куда мы загружаем идеи. И кто-то возьмёт музыкальную идею, наложит на неё текст, и мы начнём создавать наши песни. Так что, возможно, этой осенью мы снова засядем в студии и запишем следующий альбом после "Louder Harder Faster", который вышел, кажется, шесть лет назад. Процесс записи занимает около четырёх или пяти недель, так что, возможно, в начале следующего года мы выпустим что-то новое, чтобы все могли послушать, и снова отправимся в путь, чтобы выступить в его поддержку».




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