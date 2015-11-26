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Warrant

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Гитарист WARRANT вспоминает о том, как играл с Lars'ом Ulrich'ом



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В рамках недавней беседы гитарист WARRANT Joey Allen поделился воспоминаниями о том, как играл с Lars'ом Ulrich'ом ещё до того, как тот придумал METALLICA:

«Был квинтет. Это случилось сразу после его переезда из Дании. Я жил в теннис-сообществе Park Newport. Он занимался газетой Recycler, а мы обратились за размещением рекламы. У него был гитарист — парень по фамилии Lloyd Grant, который, по-моему, как раз играл на "Hit The Lights" с компиляции "Metal Massacre". Так что я был на ритм-гитаре, Lloyd на гитаре, мой друг Jeff Brooks играл на басу, а ещё один мой друг пытался петь. Мы были такими прыщавыми подростками. Lars тоже был таким, но именно он познакомил меня с NWOBHM, группами TYGERS OF PAN TANG, DIAMOND HEAD и подобными им командами. Потом он на какое-то время вновь вернулся в Данию, и я спросил у Lloyd'a, не хочет ли он найти нового барабанщика. И он ответил: "Не, я с Lars'ом". Ну ладно. Но на этом всё. А теперь посмотрите, где сейчас Lars. У него куда больше бассейн, чем у меня!»

WARRANT





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Red One


6 май 2021, 14:37		Но бассейн есть, уже хорошо


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