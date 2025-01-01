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Warrant

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Вокалист WARRANT о возможности новой музыки



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Robert Mason в недавнем интервью ответил, стоит ли ждать от WARRANT новой музыки:

«У нас есть кое-что, что может появиться. Я ощущаю, что в этом замешан некий ностальгический фактор. Мое эго не подразумевает, что я должен выпускать альбом только ради выпуска альбома. И я понимаю, что вы создаете определенный продукт - фанаты хотят прийти и почувствовать ностальгию, и это наша роль, это наша колея, в которой мы должны оставаться. Если мы придумаем что-то замечательное и захотим выпустить что-то, мы, конечно, сделаем это. У меня есть идеи. Я знаю, что у Dixon'a они тоже есть. Пару лет назад мы с ним вместе работали над материалом для чего-то, что могло бы стать пластинкой, но мы просто отложили это дело на потом, потому что он стал меньше выступать с группой, а мы пытались сосредоточиться на том, чтобы наша концертная деятельность и наши постоянные гастроли были как можно лучше и успешнее».




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