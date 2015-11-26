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WARRANT выступили без JERRY DIXON



WARRANT двадцать третьего июля отыграли концерт без JERRY DIXON'a. Причины отсутствия не были объявлены. Его место занял Robbie Crane, известный по работе с Vince Neil's band, RATT, LYNCH MOB, BLACK STAR RIDERS и другим.







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