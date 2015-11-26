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Warrant

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3 мар 2021 : 		 Кавер-версия WARRANT от TAVARES PROJECT

8 окт 2020 : 		 Вокалист EARLY RAY: «Джени Лейн не получил признания, которого заслуживал»

16 июл 2020 : 		 Гитарист WARRANT о концертах: «Мы не будем первыми подопытными кроликами»

30 июн 2020 : 		 Гитарист WARRANT намекает на новую музыку

28 май 2020 : 		 Гитарист WARRANT: «Есть намётки для альбома»

30 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют хит LADY GAGA

25 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют песню 'God Bless America'

20 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют песню Билли Айлиш

17 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют THE NEIGHBOURHOOD

13 апр 2020 : 		 Дочь Джени Лейна исполняет песню WARRANT

3 апр 2020 : 		 Акустика от вокалиста WARRANT

30 мар 2020 : 		 Акустика от гитариста WARRANT

9 янв 2020 : 		 Обнародована аудиозапись, которая косвенно подтверждает, что вокалист WARRANT был изнасилован

22 окт 2019 : 		 Рассказ о выступлении WARRANT

22 май 2019 : 		 JERRY DIXON: «ROBERT MASON и оригинальные участники — это WARRANT на стероидах»

28 фев 2019 : 		 Барабанщик WARRANT победил рак

28 дек 2017 : 		 Дочка вокалиста WARRANT записала кавер-версию хита WARRANT

10 май 2017 : 		 Вокалист WARRANT: «Джени благословил меня на эту роль»

5 май 2017 : 		 Новое видео WARRANT

21 апр 2017 : 		 Новая песня WARRANT

8 апр 2017 : 		 Новая песня WARRANT

8 апр 2017 : 		 Новое видео WARRANT

4 апр 2017 : 		 Видео с выступления WARRANT

25 мар 2017 : 		 Новая песня WARRANT

10 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WARRANT

10 фев 2017 : 		 Новая песня WARRANT
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|||| 3 мар 2021

Кавер-версия WARRANT от TAVARES PROJECT



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TAVARES PROJECT представили собственное прочтение композиции WARRANT "Uncle Tom's Cabin".

Toronto's TAVARES PROJECT Cover



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