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Warrant

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Вокалист WARRANT: «Мы будем продолжать играть, пока нужны»



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Robert Mason в недавнем интервью 97 Underground ответил на вопрос, каково ему исполнять песни, изначально написанные и записанные Джени Лейном:

«Аспект ностальгии — это важный компонент того, что мы делаем. Да, мы всё ещё на сцене и исполняем песни, и я записал с группой два альбома, так что есть вещи и поновее, но по большому счёту фанаты WARRANT помнят первые три действительно великие пластинки, особенно если они достигли определённого возраста. Это что-то значило для них... Фанаты WARRANT приходят на наши шоу, чтобы хорошо провести время, и если мы обеспечим это, они услышат песни, они увидят живое выступление, где мы не просто будем пялиться на свои ботинки, моё намерение — метафорически выйти в зал и обратиться лично к каждому человеку в аудитории, чтобы они вовлеклись в процесс, и чтобы все сблизились на энергетическом уровне.

Вроде это был наш гитарист, Joey Allen, так вот он в своё время сказал: "Если бы у моего вокалиста не было очень толстой кожи, он бы не смог выступать с WARRANT".

Я в этой группе уже более 16 лет. В то время им был очень нужен кто-то, кто стал бы украшением для капота, клаксоном и фарами для машины WARRANT, у них были фанаты, промоутеры, выступления и люди, желающие прийти посмотреть на группу, и они просто не могли справиться с этим с участием всех пятерых парней из оригинального состава. А Джени, благослови его Бог, был не в том состоянии, чтобы заниматься этим. Я встретил их на фестивальном шоу, восстановил с ними отношения, и всё произошло очень органично и естественно. Моя группа выступала с WARRANT на аренах еще в 1992-м. Так что всё это время мы были друзьями, хотя и случайными, далёкими знакомыми и приятелями. Мы подружились в том туре, и мы с Джени тоже стали друзьями, довольно хорошими друзьями на протяжении тех месяцев в туре в 1992-м. Так что мы все из одной и той же тусовки. Мы все примерно одного возраста. Я очень органично вписался в коллектив, для начала просто чтобы принять участие в нескольких концертах. И я знаю, что уже говорил об этом раньше, но быстренько повторюсь - если бы я подменил Джени в полудюжине концертов, полгода, год, сколько угодно, а затем он поправился и захотел вернуться, то я бы первый сказал: "Вот, пожалуйста. Это твоя группа". Жизнь распорядилась иначе. И нам всем пришлось смириться с этим. Был определённый элемент — это всё ещё в некотором роде работа, карьера и страсть. Как будто вы смешиваете эго, искусство и коммерцию, и они не всегда прекрасно сочетаются. Но у нас было четверо из пяти парней оригинального состава, агент по бронированию, промоутеры и фанаты, готовые продолжать крутить колёса и поддерживать группу на ходу. Так что мы просто решили попробовать. И на протяжении многих лет с тех пор WARRANT растет и набирает обороты, и сейчас мы всё ещё выступаем... я полагаю, что в этом году мы дали чуть менее 60 концертов, и нам всё ещё нравится гастролировать. Все ладят друг с другом, и лучшим свидетельством этому является факт, что группа продолжает существовать спустя 16 с половиной лет. Я уже говорил, что пока мы продолжаем выступать, и фанаты по-прежнему хотят приходить на концерты, и пока мы по-прежнему устраиваем хорошие шоу, и все счастливы, до тех пор мы будем продолжать это делать».




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