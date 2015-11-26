Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON 70
*Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил ске... 60
*Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт... 30
*PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимп... 28
*Новое видео KK'S PRIEST 25
[= ||| все новости группы



*

Warrant

*



16 май 2021 : 		 Гитарист WARRANT: «Мне не хватает Лейна как брата»

6 май 2021 : 		 Гитарист WARRANT вспоминает о том, как играл с Lars'ом Ulrich'ом

30 мар 2021 : 		 Гитарист WARRANT — о возможности записи альбома

3 мар 2021 : 		 Кавер-версия WARRANT от TAVARES PROJECT

8 окт 2020 : 		 Вокалист EARLY RAY: «Джени Лейн не получил признания, которого заслуживал»

16 июл 2020 : 		 Гитарист WARRANT о концертах: «Мы не будем первыми подопытными кроликами»

30 июн 2020 : 		 Гитарист WARRANT намекает на новую музыку

28 май 2020 : 		 Гитарист WARRANT: «Есть намётки для альбома»

30 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют хит LADY GAGA

25 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют песню 'God Bless America'

20 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют песню Билли Айлиш

17 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют THE NEIGHBOURHOOD

13 апр 2020 : 		 Дочь Джени Лейна исполняет песню WARRANT

3 апр 2020 : 		 Акустика от вокалиста WARRANT

30 мар 2020 : 		 Акустика от гитариста WARRANT

9 янв 2020 : 		 Обнародована аудиозапись, которая косвенно подтверждает, что вокалист WARRANT был изнасилован

22 окт 2019 : 		 Рассказ о выступлении WARRANT

22 май 2019 : 		 JERRY DIXON: «ROBERT MASON и оригинальные участники — это WARRANT на стероидах»

28 фев 2019 : 		 Барабанщик WARRANT победил рак

28 дек 2017 : 		 Дочка вокалиста WARRANT записала кавер-версию хита WARRANT

10 май 2017 : 		 Вокалист WARRANT: «Джени благословил меня на эту роль»

5 май 2017 : 		 Новое видео WARRANT

21 апр 2017 : 		 Новая песня WARRANT

8 апр 2017 : 		 Новая песня WARRANT

8 апр 2017 : 		 Новое видео WARRANT

4 апр 2017 : 		 Видео с выступления WARRANT
Показать далее
| - |

|||| 16 май 2021

Гитарист WARRANT: «Мне не хватает Лейна как брата»



*
zoom
*
* *
В рамках недавней программы "That Jamieson Show" гитарист WARRANT Joey Allen рассказал о том, как произошёл разрыв с Джени Лейном:

«Мы пытались организовать воссоединение в течение года, всё начиналось отлично, но потом всё рухнуло и развалилось. И это было печально. Мы все старались сделать как можно больше для парня, у которого были большие проблемы с веществами, но в какой-то момент ты уже мало что можешь сделать, и тебе остаётся только надеяться, что у него хватит сил справиться с этим. Но для него это была жестокая гонка. И это просто трагедия. Сегодня не лучше, чем было, когда это случилось.

Я скучаю по этому парню как по брату. Мы провели много лет вместе, в дороге и вне неё, создавая прекрасную музыку, а также весело проводя время с семьёй и друзьями. Так что это, конечно, прискорбно. Но, по крайней мере, у нас есть музыка, чтобы помнить его, и мы выходим на сцену, когда можем — не в последний год [из-за пандемии] — и играем эти мелодии в память о нём и о том, что он значил для нас».

WARRANT





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 496

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом