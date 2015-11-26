16 май 2021



Гитарист WARRANT : «Мне не хватает Лейна как брата»



В рамках недавней программы "That Jamieson Show" гитарист WARRANT Joey Allen рассказал о том, как произошёл разрыв с Джени Лейном:



«Мы пытались организовать воссоединение в течение года, всё начиналось отлично, но потом всё рухнуло и развалилось. И это было печально. Мы все старались сделать как можно больше для парня, у которого были большие проблемы с веществами, но в какой-то момент ты уже мало что можешь сделать, и тебе остаётся только надеяться, что у него хватит сил справиться с этим. Но для него это была жестокая гонка. И это просто трагедия. Сегодня не лучше, чем было, когда это случилось.



Я скучаю по этому парню как по брату. Мы провели много лет вместе, в дороге и вне неё, создавая прекрасную музыку, а также весело проводя время с семьёй и друзьями. Так что это, конечно, прискорбно. Но, по крайней мере, у нас есть музыка, чтобы помнить его, и мы выходим на сцену, когда можем — не в последний год [из-за пандемии] — и играем эти мелодии в память о нём и о том, что он значил для нас».







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