1 окт 2023



Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит»



Гитарист WARRANT Erik Turner в недавнем интервью ответил на вопрос, когда он стал замечать, что тусовки за кулисами сходят на нет:



«Да, наверное, лет 15-20 назад, я бы сказал. Мы с нетерпением ждем ужина после концерта и возвращения в отель. Часто у нас есть всего несколько часов, чтобы поспать, прежде чем встать и успеть на свой рейс или в аэропорт. Но это не сумасшествие, как в старые добрые времена, могу вам признаться. Мы по-прежнему любим выпить немного вина, может быть, немного текилы, вкусно поесть, хорошо пообщаться, но ничего из того безумия, которое мы совершали в 20 лет, больше не существует. И я не думаю, что мы выжили бы, если бы вели себя подобным образом, честно говоря».



Затем интервьюер отметил, что "даже во многих молодых группах уже нет той закулисной атмосферы, которая была в 80-е годы". На вопрос о том, что, по его мнению, произошло, что заставило молодые группы отказаться от разврата, существовавшего четыре десятилетия назад, Erik ответил следующее:



«Не знаю. Впервые я заметил это уже довольно давно. Я пошел в гости к нашим друзьям. Я не буду озвучивать название группы, но они были очень популярны в начале 2000-х годов. Мы зашли за кулисы, а потом пошли тусоваться в автобус. И, честно говоря, они просто пили газировку, курили немного травки и играли в видеоигры. В то время им было около 20 лет. И я подумал: "Что происходит?" Это было совсем не так, как в 80-е, когда мы играли рок-н-ролл. Это было десятилетие декаданса».



На вопрос о том, успокоились ли люди за прошедшие годы, Turner сказал:



«Судя по тому, что я видел, — да, но это при моем ограниченном кругозоре. Я не общаюсь со многими группами из числа новичков, но все определенно успокоились. Я думаю, что все играют лучше, чем когда-либо, после того как играли так долго, выходили на сцену трезвыми и все такое. Ты играешь лучше, ты звучишь лучше. Группа [WARRANT] сейчас, мы гастролировали весь год, и группа, по моему скромному мнению, звучит очень слаженно».







+0 -1



просмотров: 224

