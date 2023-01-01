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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 68
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 27
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 22
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
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Warrant

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1 окт 2023 : 		 Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит»

4 апр 2023 : 		 Видео с выступления WARRANT

21 мар 2023 : 		 WARRANT работают над новым материалом

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26 июл 2021 : 		 WARRANT выступили без JERRY DIXON

7 июл 2021 : 		 Видео с выступления WARRANT

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11 июн 2021 : 		 JACK RUSSELL и участники TRIXTER присоединились к WARRANT

22 май 2021 : 		 Вокалист WARRANT — о новом альбоме: «У нас нет чётких сроков»

16 май 2021 : 		 Гитарист WARRANT: «Мне не хватает Лейна как брата»

6 май 2021 : 		 Гитарист WARRANT вспоминает о том, как играл с Lars'ом Ulrich'ом

30 мар 2021 : 		 Гитарист WARRANT — о возможности записи альбома

3 мар 2021 : 		 Кавер-версия WARRANT от TAVARES PROJECT

8 окт 2020 : 		 Вокалист EARLY RAY: «Джени Лейн не получил признания, которого заслуживал»

16 июл 2020 : 		 Гитарист WARRANT о концертах: «Мы не будем первыми подопытными кроликами»

30 июн 2020 : 		 Гитарист WARRANT намекает на новую музыку

28 май 2020 : 		 Гитарист WARRANT: «Есть намётки для альбома»

30 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют хит LADY GAGA

25 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют песню 'God Bless America'

20 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют песню Билли Айлиш

17 апр 2020 : 		 Гитарист WARRANT с сыном исполняют THE NEIGHBOURHOOD

13 апр 2020 : 		 Дочь Джени Лейна исполняет песню WARRANT

3 апр 2020 : 		 Акустика от вокалиста WARRANT

30 мар 2020 : 		 Акустика от гитариста WARRANT

9 янв 2020 : 		 Обнародована аудиозапись, которая косвенно подтверждает, что вокалист WARRANT был изнасилован

22 окт 2019 : 		 Рассказ о выступлении WARRANT
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|||| 1 окт 2023

Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит»



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Гитарист WARRANT Erik Turner в недавнем интервью ответил на вопрос, когда он стал замечать, что тусовки за кулисами сходят на нет:

«Да, наверное, лет 15-20 назад, я бы сказал. Мы с нетерпением ждем ужина после концерта и возвращения в отель. Часто у нас есть всего несколько часов, чтобы поспать, прежде чем встать и успеть на свой рейс или в аэропорт. Но это не сумасшествие, как в старые добрые времена, могу вам признаться. Мы по-прежнему любим выпить немного вина, может быть, немного текилы, вкусно поесть, хорошо пообщаться, но ничего из того безумия, которое мы совершали в 20 лет, больше не существует. И я не думаю, что мы выжили бы, если бы вели себя подобным образом, честно говоря».

Затем интервьюер отметил, что "даже во многих молодых группах уже нет той закулисной атмосферы, которая была в 80-е годы". На вопрос о том, что, по его мнению, произошло, что заставило молодые группы отказаться от разврата, существовавшего четыре десятилетия назад, Erik ответил следующее:

«Не знаю. Впервые я заметил это уже довольно давно. Я пошел в гости к нашим друзьям. Я не буду озвучивать название группы, но они были очень популярны в начале 2000-х годов. Мы зашли за кулисы, а потом пошли тусоваться в автобус. И, честно говоря, они просто пили газировку, курили немного травки и играли в видеоигры. В то время им было около 20 лет. И я подумал: "Что происходит?" Это было совсем не так, как в 80-е, когда мы играли рок-н-ролл. Это было десятилетие декаданса».

На вопрос о том, успокоились ли люди за прошедшие годы, Turner сказал:

«Судя по тому, что я видел, — да, но это при моем ограниченном кругозоре. Я не общаюсь со многими группами из числа новичков, но все определенно успокоились. Я думаю, что все играют лучше, чем когда-либо, после того как играли так долго, выходили на сцену трезвыми и все такое. Ты играешь лучше, ты звучишь лучше. Группа [WARRANT] сейчас, мы гастролировали весь год, и группа, по моему скромному мнению, звучит очень слаженно».




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