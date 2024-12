сегодня



Концертное видео BLUE ÖYSTER CULT



BLUE ÖYSTER CULT 13 декабря выпустият новый концертный релиз, 50th Anniversary Live - Third Night. Фрагмент из него, "I Love The Night", доступен ниже:



"Career Of Evil"

"Subhuman"

"Dominance And Submission"

"M E 262"

"Cagey Cretins"

"Harvester Of Eyes"

"Flaming Telepaths"

"Astronomy"

"Stairway To The Stars"

"Golden Age Of Leather"

"Tainted Blood"

"Burnin' For You"

"Shooting Shark"

"Black Blade"

"Train True (Lenny’s Song)"

"Godzilla"

"Buck’s Boogie"

"Tenderloin"

"Sinful Love"

"(Don't Fear) The Reaper"

"The Alchemist"

"I Love The Night"

"Joan Crawford"

"Cities On Flame With Rock And Roll"







