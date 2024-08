сегодня



Концертное видео BLUE ÖYSTER CULT



BLUE ÖYSTER CULT девятого августа выпустили новый концертный релиз, 50th Anniversary Live - Second Night. Фрагмент из него, "Burnin' For You", доступен ниже:



Album 1:

"The Red & The Black"

"O.D.'D On Life Itself"

"Hot Rails To Hell"

"7 Screaming Diz-Busters"

"Baby Ice Dog"

"Wings Wetted Down"

"Teen Archer"

"Mistress Of The Salmon Salt (Quicklime Girl)"





Album 2:

"Box In My Head"

"Burnin' For You"

"Lips In The Hills"

"Perfect Water"

"Tenderloin"

"The Revenge Of Vera Gemini"

"E.T.I (Extra Terrestrial Intelligence)"

"That Was Me"

"Godzilla"

"(Don't Fear) The Reaper"

"Unknown Tongue"

"Tattoo Vampire"

"Cities On Flame With Rock And Roll"







