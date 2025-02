сегодня



Умер бывший вокалист ANNIHILATOR



Лидер ANNIHILATOR Jeff Waters опубликовал следующее сообщение:



«Печальные новости в мире металла: Вокалист «Never, Neverland» ANNIHILATOR, Коберн Фарр, скончался.



Я не буду говорить о подробностях, поскольку это дело семьи, но я хотел бы опубликовать эту новость, пока в интернете не распространилась дезинформация.



Коберн был вокалистом на нашей лучшей и самой популярной пластинке. У него был самый уникальный голос из всех наших вокалистов, наряду с Рэнди Рэмпейджем (он тоже ушел из жизни в 2018 году).



Я очень мало общался с ним на протяжении многих лет, но мне удалось уговорить его сыграть с нами несколько песен на круизе 70,000 Tons Of Metal, в 2014 году.



В 2018 году я пригласил его к нам домой в Великобританию, чтобы устроить потрясающий вечер. Он потерял маму и сестру и очень хотел пообщаться, поговорить о музыке, жизни и восстановить отношения.



Во вложении 2 фотографии с того визита в августе 2018 года, а также мои любимые 2 фотографии, на которых он и я в те времена (1990 год). С 2018 года мы обсуждали его возвращение для участия в фестивалях и даже в туре... Однако у него были проблемы с личными переживаниями, демонами и т.д... и стало ясно, что он не сможет сделать ничего из этого.



Я был очень рад, что в 2018 году у меня было время для общения с ним. Он переживал ужасные времена, и мысль о том, что он снова может заниматься музыкой, вернула ему реальную надежду и жизнь в его глазах и существовании.

Соболезную его жене и семье.



Спасибо за музыку и воспоминания, Коберн



Sail away, Coburn: To Never, Neverland».







