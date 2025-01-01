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*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 52
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Умер бывший вокалист ANNIHILATOR



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Лидер ANNIHILATOR Jeff Waters опубликовал следующее сообщение:

«Печальные новости в мире металла: Вокалист «Never, Neverland» ANNIHILATOR, Коберн Фарр, скончался.

Я не буду говорить о подробностях, поскольку это дело семьи, но я хотел бы опубликовать эту новость, пока в интернете не распространилась дезинформация.

Коберн был вокалистом на нашей лучшей и самой популярной пластинке. У него был самый уникальный голос из всех наших вокалистов, наряду с Рэнди Рэмпейджем (он тоже ушел из жизни в 2018 году).

Я очень мало общался с ним на протяжении многих лет, но мне удалось уговорить его сыграть с нами несколько песен на круизе 70,000 Tons Of Metal, в 2014 году.

В 2018 году я пригласил его к нам домой в Великобританию, чтобы устроить потрясающий вечер. Он потерял маму и сестру и очень хотел пообщаться, поговорить о музыке, жизни и восстановить отношения.

Во вложении 2 фотографии с того визита в августе 2018 года, а также мои любимые 2 фотографии, на которых он и я в те времена (1990 год). С 2018 года мы обсуждали его возвращение для участия в фестивалях и даже в туре... Однако у него были проблемы с личными переживаниями, демонами и т.д... и стало ясно, что он не сможет сделать ничего из этого.

Я был очень рад, что в 2018 году у меня было время для общения с ним. Он переживал ужасные времена, и мысль о том, что он снова может заниматься музыкой, вернула ему реальную надежду и жизнь в его глазах и существовании.
Соболезную его жене и семье.

Спасибо за музыку и воспоминания, Коберн

Sail away, Coburn: To Never, Neverland».




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