Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 151
*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 77
*TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец 33
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 24
*Лидер MANOWAR о перезаписи "Sign Of The Hammer" 22
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 19
*Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку» 17
*KERRY KING: «Такого б...а как в мИтоле нет нигде!» 15
*ALICE IN CHAINS мошенники? 14
*DAVE MUSTAINE о новом материале MEGADETH 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 151
*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 77
*TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец 33
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 24
*Лидер MANOWAR о перезаписи "Sign Of The Hammer" 22
[= ||| все новости группы



*

Annihilator

*



26 дек 2024 : 		 Повлиял ли ANNIHILATOR на MEGADETH?

26 авг 2024 : 		 Лидер ANNIHILATOR о том, как не попал в METALLICA

6 июн 2024 : 		 STU BLOCK выступит с ANNIHILATOR

16 май 2024 : 		 Тряпичная кукла от ANNIHILATOR

5 фев 2024 : 		 RAY HARTMANN не сыграет с ANNIHILATOR

3 фев 2024 : 		 Лидер ANNIHILATOR готовит три сольника

23 дек 2023 : 		 ANNIHILATOR отметят юбилей

29 ноя 2023 : 		 Лидер ANNIHILATOR о планах на будущее

28 ноя 2023 : 		 Drum-cam от ANNIHILATOR

29 сен 2023 : 		 Drum-cam от ANNIHILATOR

16 сен 2023 : 		 Drum-cam от ANNIHILATOR

12 июл 2023 : 		 Лидер ANNIHILATOR сходил на IRON MAIDEN

29 июн 2023 : 		 ANNIHILATOR завершили работу над альбомом

14 апр 2023 : 		 Концертное видео ANNIHILATOR

31 мар 2023 : 		 Концертное видео ANNIHILATOR

22 фев 2022 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «Я полгода боролся с COVID»

21 фев 2022 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

28 янв 2022 : 		 ANNIHILATOR выпустили виниловый сингл

17 янв 2022 : 		 Кавер-версия VAN HALEN от ANNIHILATOR

29 дек 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «Больше полугода я боролся с COVID-19 и последствиями»

12 ноя 2021 : 		 Новая версия песни ANNIHILATOR

10 ноя 2021 : 		 DAVE LOMBARDO, STU BLOCK на новом альбоме ANNIHILATOR

10 окт 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «А не сыграть ли нам три первых альбома целиком?»

26 авг 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR — об альбоме 1994 года

21 июл 2021 : 		 ANNIHILATOR в акустике

10 июн 2021 : 		 ANNIHILATOR в акустике
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Повлиял ли ANNIHILATOR на MEGADETH?



zoom
Лидер ANNIHILATOR ответил на вопросы поклонников и, в частности, ему был задан вопрос, повлиял ли альбом 'Alice In Hell' на MEGADETH "Rust In Peace":

«Ну, Dave Ellefson и Dave Mustaine, парни из MEGADETH, не все, некоторые из них, были моими друзьями какое-то время. А с Dave'ом Mustaine'ом я общался с 1989 года. Он предложил мне присоединиться к группе в 89-м. Я не согласился. И они продолжили работу над потрясающим «Rust In Peace» с Marty Friedman, а мы продолжили гастролировать с TESTAMENT и продвигать нашу первую пластинку. Но, да, вы говорите, что слышите немного «Alice In Hell» в альбоме «Rust In Peace» годом позже. Так что в этом есть чистая правда, хотите верьте, хотите нет.

Многие фэны MEGADETH не знают, но David Ellefson рассказывал, кажется, лет 10 -15 назад, точно не помню, что когда MEGADETH ездили на репетиции, сочиняли и записывали альбом MEGADETH „Rust In Peace“, они слушали альбом ANNIHILATOR „Alice In Hell“, подпевали, ездили в студию каждый день, слушая эту запись.

Я всегда слушал альбом „Rust In Peace“ и думал, что он потрясающий, а Marty Friedman делал потрясающие гитарные соло, но я всегда полагал, что в некоторых местах Marty Friedman похож на блюзового гитариста, хотя он не блюзовый гитарист; у него есть блюз и много других стилей. Но в его соло есть немного блюзовых ноток. И я всегда думал, что, возможно, у нас с ним одни и те же влияния. А David Ellefson и Ник Менца сказали: «Нет, нет, нет. Мы слушали твой материал целый год по пути к этим сессиям». Тогда я ответил: «Погодите, я был 20-летним парнем, и я немного повлиял на ваш лучший альбом?!».

Так что теперь я могу сказать, что это правда. Можете спросить об этом у Dave Ellefson или любого из этих парней. Так что я возьму на себя часть заслуг в том смысле, что для меня большая честь, что они слушали и пели мою музыку на пути к записи своей музыки и написанию своей музыки. Охуенно. Да, это войдет в десятку лучших событий в моей жизни, которые были по-настоящему круты».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

26 дек 2024
gravitgroove
обе группы классные до стагнации идей, хотя Annihilator как-то побольше нравились в плане мелодий и техники, но у Megadeth Менца делал крутые ритмы, так что нечья.
26 дек 2024
Вашингтон Ирвинг
Мастейн включал Alice in Hell, чтобы никто не догадался, что он решил закосить под AJFA)
26 дек 2024
olly71
Да кого только в 1989 не звали в Мегу и Уотерса и Даймба и Лумис сам просился но хорошо что взяли Фридмана . В то время в том месте он был идеален.
Like!2

просмотров: 362

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом