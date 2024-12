сегодня



Повлиял ли ANNIHILATOR на MEGADETH?



Лидер ANNIHILATOR ответил на вопросы поклонников и, в частности, ему был задан вопрос, повлиял ли альбом 'Alice In Hell' на MEGADETH "Rust In Peace":



«Ну, Dave Ellefson и Dave Mustaine, парни из MEGADETH, не все, некоторые из них, были моими друзьями какое-то время. А с Dave'ом Mustaine'ом я общался с 1989 года. Он предложил мне присоединиться к группе в 89-м. Я не согласился. И они продолжили работу над потрясающим «Rust In Peace» с Marty Friedman, а мы продолжили гастролировать с TESTAMENT и продвигать нашу первую пластинку. Но, да, вы говорите, что слышите немного «Alice In Hell» в альбоме «Rust In Peace» годом позже. Так что в этом есть чистая правда, хотите верьте, хотите нет.



Многие фэны MEGADETH не знают, но David Ellefson рассказывал, кажется, лет 10 -15 назад, точно не помню, что когда MEGADETH ездили на репетиции, сочиняли и записывали альбом MEGADETH „Rust In Peace“, они слушали альбом ANNIHILATOR „Alice In Hell“, подпевали, ездили в студию каждый день, слушая эту запись.



Я всегда слушал альбом „Rust In Peace“ и думал, что он потрясающий, а Marty Friedman делал потрясающие гитарные соло, но я всегда полагал, что в некоторых местах Marty Friedman похож на блюзового гитариста, хотя он не блюзовый гитарист; у него есть блюз и много других стилей. Но в его соло есть немного блюзовых ноток. И я всегда думал, что, возможно, у нас с ним одни и те же влияния. А David Ellefson и Ник Менца сказали: «Нет, нет, нет. Мы слушали твой материал целый год по пути к этим сессиям». Тогда я ответил: «Погодите, я был 20-летним парнем, и я немного повлиял на ваш лучший альбом?!».



Так что теперь я могу сказать, что это правда. Можете спросить об этом у Dave Ellefson или любого из этих парней. Так что я возьму на себя часть заслуг в том смысле, что для меня большая честь, что они слушали и пели мою музыку на пути к записи своей музыки и написанию своей музыки. Охуенно. Да, это войдет в десятку лучших событий в моей жизни, которые были по-настоящему круты».







