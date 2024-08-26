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*Новая песня NILE 53
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 43
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Annihilator

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|||| 26 авг 2024

Лидер ANNIHILATOR о том, как не попал в METALLICA



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JEFF WATERS 23 августа поделился историей о том, как чуть было не оказался в составе METALLICA:

«8 августа 1992-го, Монреаль. METALLICA и GNR [GUNS N' ROSES] находились в туре. В результате несчастного случая с пиротехникой James Hetfield получил ожоги, но, к счастью, всё обошлось. Спустя 17 дней он вернулся в строй, но только в качестве вокалиста, а на гитаре его подменил техник Джон Маршалл. Но есть одна малоизвестная и интересная история.

В 2013 году я присутствовал на шоу Golden Gods/Metal Hammer Award в Лондоне, Великобритания. Я был гостем вместе с 5FDP, Duff'ом (GNR) и другими, вручал награды и тусовался, чествовал MOTÖRHEAD и многих других. Я приехал рано, будучи пунктуальным канадцем в чужой стране. Позади концертного зала был бар, и мне сказали подняться туда и расслабиться, прежде чем буря металла и рок-н-ролла обрушится на меня. Я поднялся туда, и там не было ни души. Я заказал бутылку воды, а затем огляделся в поисках места. Из ниоткуда раздался хриплый голос: "Эй, Waters, это ты?" Я не заметил никого, кроме бармена, но там был парень, сидевший в одиночестве, в очках и с улыбкой на лице. Я подошёл к нему и (мои точные слова): «Разрази меня гром, это же Jason Newsted!" Как фанат METALLICA/Newsted'a, я был приятно шокирован... Но я быстро пришёл в себя, так как его следующие слова были: "Какого чёрта у тебя случилось, когда James обгорел в 1992-м?" Я понятия не имел, что он имеет в виду, и попросил его объяснить. Затем я сел рядом с ним, и он рассказал мне кое-что очень интересное, о чём я очень хотел бы знать! Он сказал, что, когда James был травмирован, они устроили голосование в группе по поводу того, кто должен временно заменить его на гитаре. Я такой: "Серьёзно?" Newsted ответил: "Мы проголосовали за тебя, но ты нам так и не перезвонил". Стоит ли говорить, что я был в шоке. Да ладно. Это же чёртова METALLICA.

Оказывается, Jason сказал, что один из их менеджеров позвонил в мой офис (у меня тогда было 2 менеджера, как и у METALLICA) и они хотели, чтобы я сделал это. Jason Newsted сказал, что их менеджеру сказали, что МОЙ менеджмент свяжется с ними... Но они так и не связались! Теперь, спустя некоторое время, я понял, что мой менеджмент, скорее всего, беспокоился о том, что я могу присоединиться к METALLICA, и они потеряют своё влияние на меня, или что, возможно, работа с METALLICA приведёт к тому, что я пойму, что всё не так, как надо, в отношении финансов, руководства и т. д. Может быть, они не понимали, что James был незаменим! Либо они не понимали, кто он такой, либо это был страх, что я могу осознать, что мой бизнес ведётся неправильно! Итак, вернёмся к 2013 году в Лондоне: Jason сказал: "Мы все были в бешенстве, что вы нам так и не ответили". Во дела! Я был ошеломлён и извинился перед ним! Он покачал головой, не поверив, что менеджер не увидел преимуществ в том, что у артиста есть такая запись в резюме! Я сказал ему, что если он когда-нибудь будет разговаривать с ребятами, чтобы он передал, что мой менеджмент не говорил мне, что они звонили!

Ну вот и всё. Надеюсь, остальные 3 чувака из METALLICA узнают это! Интересно, изменило бы это что-нибудь или было бы просто веселой и почётной временной работой?

Эта фотография была сделана буквально через 15 минут после того, как Jason сказал мне, что я мог оказаться на месте Джеймса в 1992 году, ха-ха! Я до сих пор в шоке».






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26 авг 2024
Equitant
Ну хз, ребята, я не в курсе, конечно, как у них там велись дела, но уж если Уотерс не являлся царём и богом в собственными руками созданной группе и понятия не имел о таком важном звонке, то он как управленец - полное говно, имхо. Настолько дать бразды правления в руки наёмных манагеров, которые даже не соизволят сообщить о важном звонке от Металлики, - это глупое раздолбайство какое-то.
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27 авг 2024
kircore
Мне тоже тогда Металлика звонила на домашний, батя подумал, что шутники какие-то, и бросил трубку. К тому же он по-английски не очень понял их, т.к. американцы. В общем, так и не перезвонил я.
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