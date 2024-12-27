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JEFF WATERS выбирает любимый альбом ANNIHILATOR



Лидер ANNIHILATOR ответил на вопросы поклонников и, в частности, ему был задан вопрос, какой у него любимый альбом:



«Schizo Deluxe и Alice In Hell. Alice In Hell, потому что это была самая первая пластинка, а это всегда невероятное событие, которое никогда не забывается. Но все же больше всего я горжусь Schizo Deluxe, потому что это была очень недооцененная, неудачная пластинка, которая должна была быть гораздо более популярной. На ней очень хорошо пел Dave Padden, и это был мой лучший гитарный звук. Этой пластинкой я действительно горжусь, не считая первой».





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