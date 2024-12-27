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*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 80
*TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец 35
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 24
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Annihilator

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JEFF WATERS выбирает любимый альбом ANNIHILATOR



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Лидер ANNIHILATOR ответил на вопросы поклонников и, в частности, ему был задан вопрос, какой у него любимый альбом:

«Schizo Deluxe и Alice In Hell. Alice In Hell, потому что это была самая первая пластинка, а это всегда невероятное событие, которое никогда не забывается. Но все же больше всего я горжусь Schizo Deluxe, потому что это была очень недооцененная, неудачная пластинка, которая должна была быть гораздо более популярной. На ней очень хорошо пел Dave Padden, и это был мой лучший гитарный звук. Этой пластинкой я действительно горжусь, не считая первой».



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27 дек 2024
Corpsegrinder04
Шизо Делюкс крутой альбом.
Но лучшие 93 и 94 )
27 дек 2024
Орион
Шизо Делюкс действительно очень крутой альбом)
27 дек 2024
M
Mike Barlow
Дебютник - номер один!

просмотров: 300

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