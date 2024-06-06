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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 19
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
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Annihilator

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6 июн 2024 : 		 STU BLOCK выступит с ANNIHILATOR

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29 ноя 2023 : 		 Лидер ANNIHILATOR о планах на будущее

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12 июл 2023 : 		 Лидер ANNIHILATOR сходил на IRON MAIDEN

29 июн 2023 : 		 ANNIHILATOR завершили работу над альбомом

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21 фев 2022 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

28 янв 2022 : 		 ANNIHILATOR выпустили виниловый сингл

17 янв 2022 : 		 Кавер-версия VAN HALEN от ANNIHILATOR

29 дек 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «Больше полугода я боролся с COVID-19 и последствиями»

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10 окт 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «А не сыграть ли нам три первых альбома целиком?»

26 авг 2021 : 		 Лидер ANNIHILATOR — об альбоме 1994 года

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10 июн 2021 : 		 ANNIHILATOR в акустике

8 июн 2021 : 		 ANNIHILATOR ищут фотографии с 1989 по 1993 годы

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STU BLOCK выступит с ANNIHILATOR



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ANNIHILATOR объявили о проведении стрима, в рамках которого с группой выступит STU BLOCK:

«Мы решили отметить, как некоторые из вас уже знают, 35-летие альбома «Alice In Hell». И чтобы поздравить вас с этим событием, мы хотим устроить и устроим живую трансляцию, единственную, без скачивания и повторов. Это произойдет в субботу, 29 июня. Мы сыграем весь альбом «Alice In Hell». Мы сыграем несколько других классических песен ANNIHILATOR. Мы покажем вам документальные кадры, рассказывающие о записи, создании альбома и ранних днях. Кроме того, мы пригласим Stu Block - да, потрясающий Stu Block будет солировать в память о Рэнди Рэмпейдже, оригинальном вокалисте, и мы устроим настоящий взрыв. Так что приходите к нам в субботу, 29 июня. Обязательно загляните на огонёк!»




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