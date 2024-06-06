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STU BLOCK выступит с ANNIHILATOR



ANNIHILATOR объявили о проведении стрима, в рамках которого с группой выступит STU BLOCK:



«Мы решили отметить, как некоторые из вас уже знают, 35-летие альбома «Alice In Hell». И чтобы поздравить вас с этим событием, мы хотим устроить и устроим живую трансляцию, единственную, без скачивания и повторов. Это произойдет в субботу, 29 июня. Мы сыграем весь альбом «Alice In Hell». Мы сыграем несколько других классических песен ANNIHILATOR. Мы покажем вам документальные кадры, рассказывающие о записи, создании альбома и ранних днях. Кроме того, мы пригласим Stu Block - да, потрясающий Stu Block будет солировать в память о Рэнди Рэмпейдже, оригинальном вокалисте, и мы устроим настоящий взрыв. Так что приходите к нам в субботу, 29 июня. Обязательно загляните на огонёк!»







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